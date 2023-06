As revelações desta segunda-feira (19) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Mais uma semana começou e nada melhor do que iniciá-la conferindo qual o futuro do seu signo, não é mesmo? Visto isso, se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, veja a seguir quais as revelações das cartas do tarot.

Sagitário

Para a pessoa de Sagitário, o tarot traz uma importante mensagem: lembre-se que nem sempre é preciso gastar dinheiro para ter um momento especial com aquele que ama. Lembre-se também de apostar no simples, pois irá surpreender seu companheiro.

Capricórnio

Este é um ótimo momento para começar a cuidar de sua saúde, o que pode ser feito em passos simples. As cartas do tarot reforçam ainda a importância de investir mais tempo em você e em coisas prazerosas.

Aquário

Caso tenha algo que o incomode em seu parceiro nesta semana, converse e se abra, pois somente assim é que as coisas vão melhorar. Além disso, fique atento e não deixe que os demais abusem de sua confiança.

Peixes

Para a pessoa de Peixes, as cartas do tarot deixam esta mensagem: está tudo bem se interessar por esta pessoa, mas, vá com calma para não acabar se machucando. Além disso, fique atento e não tente encergar amor em locais que eles de fato não existem.

Agora, quando falamos sobre o campo profissional, se o que deseja não aconteceu agora, tenha paciência, pois em algum momento ocorrerá. Mesmo que isso possa te deixar um pouco triste, não significa que isso não pode vir a acontecer no futuro.

