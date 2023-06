As revelações desta segunda-feira (19) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Mais uma semana começou e nada melhor do que iniciá-la conferindo qual o futuro do seu signo, não é mesmo? Visto isso, se você é de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, veja a seguir quais as revelações das cartas do tarot.

Leão

Para esta semana e nos próximos dias, a pessoa de Leão deve tomar cuidado com as más energias que a rodeiam em seu trabalho. Use e abuse de sua intuição para tomar decisões e resolver conflitos.

Por sua vez, os dias que seguem exigem muita paciência, principalmente porque alguém do passado pode aparecer e querer gerar confusão entre você e seu companheiro.

Virgem

Esta semana a pessoa de Virgem vai encerrar um ciclo importante de sua vida e que irá destravar seu caminho. É tempo de deixar o passado de fato para trás e aproveitar o presente e o que vem por aí!

Além disso, é hora de vez de retomar esse relacionamento que antes achava que não estava preparado. É hora de buscar a felicidade, pois você é uma pessoa de bem e merece isso!

Libra

A pressão econômica será um ponto em destaque na semana da pessoa de Libra, o que pode acabar afetando a sua saúde física e mental. E, embora esta seja uma preocupação válida, é necessário que relaxe para ver qual o melhor caminho a seguir.

Quando falamos sobre a vida amorosa e o campo sentimental, este é o momento que se sente um pouco sozinho, mas, não se preocupe, pois a pessoa que tanto espera irá chegar.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, esta será uma semana de reflexão e momento de analisar onde está e qual futuro deseja para si. Além disso, as cartas do tarot trazem uma mensagem importante: não permita que os demais tomem o rumo de sua vida e decidam coisas que só você pode.

Por sua vez, lembre-se que seu companheiro está ao seu lado para tudo, porém também precisa de carinho e atenção. Vivam momentos especiais para acabar com o estresse.

