Estas são as melhores séries de todos os tempos de acordo com a Inteligência Artificial; algumas podem surpreendê-lo

Uma das ferramentas mais usadas no mundo, como a Inteligência Artificial , representou uma grande mudança na nossa história devido à precisão de suas previsões. Neste caso, a IA, juntamente com o ChatGPT, nos indica quais são as melhores séries de todos os tempos. Muitas dessas são muito conhecidas entre os fãs da grande tela devido à grande variedade de histórias.

"Breaking Bad" foi considerada a melhor série de 2013

Este é o listado que a IA propõe:

Família Soprano” (The Sopranos) : Considerada por muitos como uma das melhores séries de todos os tempos, ela segue a história de um mafioso ítalo-americano, os problemas que ele enfrenta por pertencer à máfia e a relação que ele tem com a sua família.

: Considerada por muitos como uma das melhores séries de todos os tempos, ela segue a história de um mafioso ítalo-americano, os problemas que ele enfrenta por pertencer à máfia e a relação que ele tem com a sua família. “Breaking Bad” : Esta série conta a transformação de um professor de química em um poderoso narcotraficante. É elogiada por seu roteiro, atuações e desenvolvimento de personagens. ‘Better Call Saul’ deve ser a próxima série que você deve assistir ao finalizar Breaking Bad.

: Esta série conta a transformação de um professor de química em um poderoso narcotraficante. É elogiada por seu roteiro, atuações e desenvolvimento de personagens. ‘Better Call Saul’ deve ser a próxima série que você deve assistir ao finalizar Breaking Bad. “Game of Thrones”: Baseada nas novelas de George R.R. Martin, esta série épica de fantasia nórdica conquistou milhões de pessoas em todo o mundo com seu grande roteiro e encenação dos personagens.

Baseada nas novelas de George R.R. Martin, esta série épica de fantasia nórdica conquistou milhões de pessoas em todo o mundo com seu grande roteiro e encenação dos personagens. “A Escuta”: Ambientada na cidade de Baltimore, esta série mostra os aspectos do crime, a política, a sociedade e como se liga toda a corrupção que existe. É reconhecida pelo seu realismo e pela complexidade dos seus personagens.

Ambientada na cidade de Baltimore, esta série mostra os aspectos do crime, a política, a sociedade e como se liga toda a corrupção que existe. É reconhecida pelo seu realismo e pela complexidade dos seus personagens. “The Office” (versão americana): Uma comédia que segue as vidas dos funcionários de um escritório. É conhecida por seu estilo de falso documental, humor absurdo e a história de amor entre dois dos seus protagonistas.

A maioria destas séries são da década passada e, apesar do passar do tempo, conseguiram manter-se no topo das melhores séries de todos os tempos.