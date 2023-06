Concorda? Esses são os sotaques mais bonitos do Brasil, segundo pesquisa Imagem: Pexels/Toni Ferreira

Uma pesquisa revelou os sotaques considerados os favoritos dos brasileiros. Separados em categorias, o estudo realizado pela Preply, plataforma online que ensina idioma, revelou que o sotaque mineiro é considerado o mais sexy, ganhando do baiano, que ficou em segundo, além do fluminense e gaúcho.

Segundo o site ‘O Globo’, para justificar o pódio, o jeito de falar de Minas Gerais foi considerado o mais charmoso devido a maneira ‘cantada’ das pronuncias, assim como o uso de diminutivos em palavras como ‘perto’, que se torna ‘pertim’ e ‘café', ou ‘cafezim’. Dessa forma, as palavras são vistas como mais simpáticas e carinhosas. O sotaque paulista figura na quinta posição.

Método de pesquisa

A plataforma entrevistou 700 internautas entre os dias 19 e 25 de maio, sendo 15% da região Sul; 44% do Sudeste, 8% Centro-Oeste; 8% do Norte e 25% do Nordeste. Destes números, 52% entrevistados foram mulheres 48% homens.

LEIA TAMBÉM: Estas são as melhores séries de todos os tempos de acordo com a Inteligência Artificial; algumas podem surpreendê-lo

Além do mais charmoso, o estudo apontou o sotaque considerado mais marcante. O fluminense foi o mais comentado, além do baiano, devido ao chiado expressado através do ‘x’.

A posição final dos Estados foi definida da seguinte forma:

1º - Mineiro - 10 pontos;

2º - Baiano - 8.6 pontos;

3º - Fluminense - 8.3 pontos;

4º - Gaúcho - 7.4 pontos;

5º - Paulista - 6.2 pontos;

6º - Pernambucano - 5.2 pontos;

7º - Catarinense - 4.8 pontos;

8º - Cearense - 4.5 pontos.

Concorda? Esses são os sotaques mais bonitos do Brasil, segundo pesquisa Imagem: Divulgação/Preply

Questionados sobre qual sotaque escolheriam caso pudessem trocar o modo de falar, os entrevistados escolheram o fluminense em primeiro lugar, seguido por mineiro e gaúcho. Nesta categoria, o paulista aparece em sexto lugar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Globo faz ‘troca-troca’ no Encontro: Como será o fim da polêmica entre Patrícia e Manoel

⋅ 6 perfumes refrescantes e com cheiro de banho tomado

⋅ A ideia de Bill Gates: cerveja feita com água reciclada do seu banheiro