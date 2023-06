A ideia de Bill Gates: cerveja feita com água reciclada do seu banheiro

Bill Gates deu uma reviravolta às seus investimentos ao adquirir uma participação na cervejaria Heineken, uma das maiores do mundo. No entanto, seu objetivo não é apenas obter mais lucro, mas também promover práticas sustentáveis na produção de cerveja.

Esta aposta de Gates é respaldada por seu investimento na Epic Cleantec, uma startup que foca na reutilização e conservação da água. A Fundação Beneficente Bill e Melissa Gates apoiou esta empresa em 2012 como parte do desafio “Reinventar o vaso sanitário”, uma iniciativa para desenvolver tecnologias inovadoras no tratamento de águas residuais.

De acordo com o ‘El Economista’, a ideia proposta é utilizar parte da água reciclada de chuveiros e banheiros na fabricação da cerveja. A Epic Cleantec conseguiu um avanço significativo nesta direção ao produzir uma cerveja de teste chamada Epic OneWater Brew, feita a partir de águas residuais.

Este processo revolucionário tem o potencial não só de transformar a indústria cervejeira, mas também enfrentar a crescente escassez de água em todo o mundo. De acordo com as Nações Unidas, apenas 2,5% da água disponível no planeta é doce, e a demanda continua aumentando devido ao crescimento da população.

Boas notícias para a crise de água nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, onde se prevê uma grave escassez de água devido à mudança climática e à densidade populacional, a Epic Cleantec pode desempenhar um papel crucial. Um estudo da Universidade Estadual do Colorado revelou que metade das bacias de água doce do país poderia não satisfazer a demanda mensal de água da população até 2070.

Epic OneWater Brew

A tecnologia desenvolvida pela Epic Cleantec utiliza membranas de ultrafiltração para purificar as águas residuais. Estas membranas, que são mais finas do que o ar humano, eliminam as impurezas, enquanto a desinfecção é realizada através de luz ultravioleta. De acordo com Aaron Tartakovsky, cofundador da Epic Cleantec, este processo é semelhante à biologia que ocorre no estômago humano.

Embora os resultados do experimento tenham sido promissores, as leis federais e estaduais ainda proíbem a venda da cerveja Epic OneWater na Califórnia e na Europa. No entanto, em alguns estados como Texas e Arizona já é permitido o uso de água reciclada em bares e estabelecimentos.

Embora possa levar algum tempo para modificar a legislação e permitir a venda desta cerveja inovadora, o trabalho da Epic Cleantec e a investimento do Bill Gates marcam um passo significativo para a adoção de práticas mais sustentáveis ​​na indústria cervejeira, tradicionalmente responsável pelo consumo colossal de água na fabricação de seu produto.