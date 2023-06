6 perfumes refrescantes e com cheiro de banho tomado

5 perfumes refrescantes e com cheiro de banho tomado Imagem: site Boticário

Não é todo mundo que usa perfume para chamar a atenção de outras pessoas. Alguns preferem aromas mais tímidos e suaves, que lembram cheiro de limpeza.

Estas fragrâncias são conhecidas como “aroma de banho tomado”, e se é do tipo que gosta desse aroma, confira a lista a seguir com algumas sugestões de perfumes nesse estilo.

Revelar - Natura

As notas de coração são Violeta, Rosa Búlgara, Lírio-do-Vale, Osmanthus, Damasco e Jasmim. As notas de fundo são Sândalo, Cedro, Baunilha de Madagascar, Cumarina e Almíscar.

Flowers - Mahogany

As notas de topo são Íris, Violeta, Flores Brancas, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Notas Verdes e Notas Frutadas. As notas de fundo são Notas Amadeiradas, Baunilha e Pimenta Preta.

Accordes Harmonia - O Boticário

As notas de topo são Petitgrain, Quincã, Kiwi e Mandarina. As notas de coração são Violeta, Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang, Angélica e Frésia. As notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Cedro da Virgínia, Âmbar, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Florasense - Jequiti

As notas de topo são Bergamota, Notas Herbais, Folhas Verdes, Viagem de Fragrâncias® e Mandarina Verde. As notas de coração são Frésia, Jasmim Falso, Viagem de Fragrâncias®, Peônia e Flor de Pêssego. As notas de fundo são Almíscar, Cedro e Sândalo.

Abraço - L’occitane au Brasil

A nota de topo é Notas Frutadas. A nota de coração é Notas Florais. As notas de fundo são Baunilha, Leite, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Sesto Senso - Jafra

A nota de topo é Flor de Laranjeira. A nota de coração é Rosa. A nota de fundo é Âmbar.

