Top 5 perfumes nacionais QUE FICAM MAIS TEMPO na pele

Buscando um perfume nacional que, além de bom custo-benefício, te traga um aroma com fixação e projeção? A lista a seguir é perfeita para você! Segundo o canal do Youtube ‘Meu Perfume’, essas são as 5 fragrâncias que mais fixam na pele. Confira!

Club 6 Voyage - Eudora

Um aroma bem doce, com a nota de caramelo em destaque. Além de alta fixação, o perfume também projeta muito bem. Por isso, deve ser utilizado com moderação para não incomodar quem está por perto. Se encaixa em eventos noturnos, como baladas.

Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota são as notas de topo, Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim são as notas de coração e Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Cedro e Sândalo as de fundo.

Malbec Black - O Boticário

Clássico dos clássicos, este é o famoso perfume noturno e bem masculino. Diferentemente de Voyage, seu adocicado é mais tímido, agradando mais aos homens que não gostam de fragrâncias doces.

No topo leva Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota, seguido por notas de coiração em Sálvia e Gerânio e finalizando com notas de fundo em Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Egeo Bomb Black - O Boticário

Com um nome bem sugestivo, Egeo Bomb Black é uma explosão de cremosidade. Assim como Voyage, a fragrância se mostra bem caramelizada, conquistando mais o público jovem.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Hortelã, Maçã, Limão e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

Black Heroin - Sapientiae Niche

Este é um perfume de nicho, que pode se destacar no ambiente pelo aroma diferente que combina íris e madeiras, contudo, o cheiro que mais se sobressai é a baunilha.

As notas de topo são Baunilha, Baunilha de Madagascar e Amêndoa. As notas de coração são Íris negra, Absinto e Ylang Ylang e as notas de fundo são Baunilha, Couro, Agarwood (Oud), Resinas, Patchouli, Musgo de Carvalho e Sândalo.

Essencial Oud - Natura

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Abeto e Ambrocenide.

