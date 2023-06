Perfumes masculinos IDEAIS para utilizar durante a noite

Escolher o perfume ideal para utilizar na balada pode não ser uma tarefa tão fácil, afinal, você pretende se destacar no meio de todo mundo, não é mesmo?

Contudo, nem sempre o aroma escolhido é o que mais se sobressai, por isso, é preciso compreender quais as fragrâncias mais potentes e chamativas, que são mas mais indicadas para este ambiente.

Para te ajudar nessa tarefa, o youtuber Luis Jordão listou os 5 perfumes importados masculinos perfeitos para utilizar a noite. Confira:

Eros Parfum - Versace

As notas de topo são Hortelã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka e Âmbar.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração sã Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

Joop! Homme Le Parfum - Joop!

A nota de topo é Lavanda. A nota de coração é Íris e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha e Fava Tonka.

Gentleman Rserve Privée - Givenchy

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha e as notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Boss Bottled Parfum - Hugo Boss

As notas de topo são Olíbano e Mandarina. As notas de coração são Figueira e Raíz de Orris e as notas de fundo são Cedro e Couro.

