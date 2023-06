Moda: 5 maneiras de usar botas de cano alto com elegância e sensualidade

Reprodução Confira essas 5 dicas de looks com botas over the knee Foto: @overknee_boots (Instagram)

O inverno chega na próxima semana, mas o frio já chegou com tudo! E, nada melhor do que se sentir elegante e sensual mesmo nos dias mais gelados, não é mesmo? E para te ajudar a conquistar esse visual poderoso, vamos mostrar 5 formas incríveis de usar botas de cano alto. Prepare-se para arrasar!

5 maneiras de usar botas de cano alto com elegância e sensualidade

Com vestidos

Nada combina mais com a feminilidade do que a combinação de um vestido com uma bota de cano alto. Opte por modelos mais ajustados ao corpo e de comprimento curto ou midi. Dessa forma, você criará um contraste visual irresistível e valorizará suas pernas, deixando o look elegante e sensual na medida certa.

Com saias e meia-calça

Uma combinação clássica que nunca sai de moda. Escolha saias de tecidos mais pesados, como couro ou tweed, e adicione uma meia-calça para se proteger do frio. Complemente o visual com uma bota de cano alto, e você estará pronta para enfrentar as baixas temperaturas com muito estilo.

Com calças justas

Se você é fã de calças skinny ou leggings, essa é a hora de tirá-las do armário! Escolha um modelo que realce suas curvas e combine com uma bota de cano alto. Para um toque sensual, opte por uma bota de salto alto. Você se sentirá poderosa e elegante ao mesmo tempo.

Com casacos longos

Os casacos longos são tendência nesse inverno, e nada melhor do que combiná-los com uma bota de cano alto. Escolha um casaco em um tom neutro, como preto ou marrom, e acrescente uma bota de cor vibrante para dar vida ao look. Além de elegante, você estará super na moda!

Com sobreposições

Aproveite a versatilidade das botas de cano alto para criar looks com sobreposições. Experimente combinar uma bota com um suéter oversized, uma camisa branca e um casaco estruturado por cima. Essa combinação vai te manter quentinha e estilosa ao mesmo tempo.

Agora que você conhece essas 5 formas de usar botas de cano alto e arrasar nos dias frios, não há mais desculpas para não investir nessa peça-chave do inverno.

