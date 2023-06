Inteligência Artificial destruirá a humanidade, de acordo metade dos CEOs entrevistados nos Estados Unidos

O medo da Inteligência Artificial (IA) e seu poder de destruir a humanidade no futuro continua a dominar o imaginário das pessoas em todo o mundo. Agora, uma nova pesquisa realizada entre CEOs nos Estados Unidos dá ainda mais fundamento ao fato.

De acordo com um evento virtual do Instituto de Liderança do Diretor Executivo, organizado por Jeffrey Sonnenfeld, 42% dos diretores executivos entrevistados acreditam que a Inteligência Artificial destruirá a humanidade dentro de 5 a 10 anos.

Sonnenfeld, professor da Yale e especialista em IA, liderou a pesquisa e conversou com a CNN sobre os resultados. "É bastante sombrio e alarmante", disse Sonnenfeld.

Foram 119 CEOs entrevistados, incluindo o da Walmart (Doug McMillion), da Coca-Cola (James Quincy), Xerox e Zoom, entre outras empresas.

Sobre a possibilidade de destruição da humanidade pela Inteligência Artificial:

34% dos diretores executivos disseram que poderia ocorrer em dez anos.

disse que isso aconteceria em cinco anos. E 58% considerou que isso nunca poderia acontecer e que "não estão preocupados".

De acordo com Sonnenfeld, são cinco tipos de líderes empresariais interessados na Inteligência Artificial: os criadores curiosos ou crentes ingênuos; os verdadeiros crentes eufóricos, os especuladores comerciais, os ativistas alarmistas e os defensores da governança global.

Estes cinco grupos estão se comunicando com preocupação justa sobre a Inteligência Artificial, destaca Sonnenfeld.

A resistência à Inteligência Artificial, com figuras como Elon Musk à frente

Lembre-se de que um grupo de especialistas em tecnologia, como Elon Musk e Steve Wozniak, assinaram uma carta pedindo que as pesquisas sobre a tecnologia fossem suspensas por alguns meses.

Musk tem falado constantemente sobre o fim da civilização devido à Inteligência Artificial.

Enquanto isso, vários governos, incluindo os da União Europeia e dos Estados Unidos, propõem um Código de Conduta para desenvolvedores de IA. De acordo com Musk, a China pretende regular a tecnologia em breve.

Até Geoffrey Hinton, conhecido como o “Padrinho da Inteligência Artificial”, renunciou ao Google e acendeu o alarme sobre o aumento da tecnologia.

Hinton disse à CNN em maio passado: “Sou apenas um cientista que de repente percebeu que essas coisas estão ficando mais inteligentes do que nós. Quero tocar o apito e dizer que devemos nos preocupar seriamente como evitar que essas coisas nos controlem”.

“Se a IA se tornar muito mais inteligente do que nós, será muito boa na manipulação, incluindo ‘escapar das restrições que lhe impomos’, acrescentou Hinton.