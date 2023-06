Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 16 a 18 de junho de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 18 de junho de 2023:

Áries

A influência para este fim de semana é de purificação e limpeza. Essa fase o ajudará a eliminar o que não é para ser, como amores ruins, amizades tóxicas e a limpar seu corpo de energias negativas.

Seu signo é dominado por suas emoções sentimentais e precisa ser mais estável em seu relacionamento amoroso.

Saiba controlar sua raiva e explosões em situações que não consegue explicar. Você terá um fim de semana de trabalho extra e para colocar sua casa em ordem.

Um amor do signo da Terra entrará em sua vida para ficar. Não caia em provocações nos estudos ou no trabalho, fique tranquilo para resolver qualquer conflito.

Touro

Sexta-feira de boa sorte, ou seja, essa fase vai te ajudar a fechar negócios e novos contratos. Você terá mais dinheiro na carteira.

Você terá segurança e força para ter sucesso a nível de trabalho e estará sempre com a força necessária para prevenir qualquer problema.

Você receberá um convite para jantar ou sair e pode ser de um novo amor. Você vai ter um final de semana cheio de festas e diversão.

Gêmeos

É hora de você curar as cicatrizes do seu coração e começar a perdoar. Comece hoje um novo caminho para ser feliz. Você deve ter força de vontade e se separar daquela pessoa que não te ajuda a ficar em paz.

Muita ajuda energética para realizar tudo o que planejou, ou seja, a sorte estará do seu lado. Nos relacionamentos, nada formal em vista.

Sexta-feira de estar em reuniões de trabalho e a chegada de um dinheiro extra com uma venda. Você receberá um presente que não esperava de um novo amor.

Câncer

Você terá o amor verdadeiro perto de você. Hora de pedir o que tanto deseja. Cuide de você e se sinta mais ativo.

Momento de fazer crescer o seu património e continuar com os seus projetos empresariais e novos empregos, que lhe serão entregues sem contratempos.

Oportunidade de crescer na vida profissional virá. Proteja-se da inveja para ter sucesso. Será um final de semana para cuidar mais de você.

Um novo amor muito compatível com você chegará, dê a ele a oportunidade de entrar na sua vida.

Leão

A influência da Lua Minguante para o seu signo indica que é o momento em que o dinheiro chegará. Purifique mais seu corpo comendo bem e bebendo muita água.

Você sempre dará os melhores conselhos de encorajamento para outros a seguir em frente diante de qualquer problema. Seus entes queridos precisarão de sua ajuda. Evite os vícios.

Você sairá de férias com sua família, comprará roupas e decidirá mudar de visual. Se estiver em casal, evite brigas.

Virgem

Hora de você se amar mais e se colocar em primeiro lugar. A partir de hoje você deve dizer: “Eu quero, eu posso, eu quero, eu tenho”.

Qualquer que seja a dívida que você tenha, tente removê-la de sua vida. Lembranças do passado chegam e é melhor mudar de atitude para criar um novo presente, entusiasmante e pleno.

Pense mais de duas vezes no que vai dizer para não cair em questões de rompimentos amorosos. Sexta-feira de muito trabalho atrasado e tudo em dia. Uma viagem.

Libra

Cura para doenças e chance de ter uma vida mais saudável. A sorte fica mais forte se você cuidar da saúde emocional, física e mental.

Esta fase da Lua vai te beneficiar para tirar as pessoas que não te amam do seu caminho. Não tema a transformação.

Não caia nas provocações de quem não o aprecia de verdade e tenha cautela com as palavras, é melhor ser prudente no ambiente de trabalho.

Você é muito carismático, por isso sempre terá amigos ao seu redor e estará nos melhores eventos sociais. A proposta de um trabalho extra chega até você.

Escorpião

Mudanças positivas em questões trabalhistas, se você quiser mudar de emprego, conseguirá sem problemas. Você terá recursos para sair dos problemas que carrega.

A vida amorosa entra em foco e você pode ter um novo parceiro. Quem está um relacionamento deve ter tempo para reascender a chama.

Cuide de você e da aparência para se sentir melhor. Procure fazer exercícios para aumentar a energia em sua vida.

Sagitário

Energia que o impulsa a conquistar o mundo, para se sentir ainda mais forte e bem-sucedido. Uma viagem importante surge ou é planejada. Novos objetivos.

Mantenha o foco e os pés no chão projetos que ainda não foram realizados, assim você evitará se atrair a inveja das pessoas ao seu redor.

Você vai mudar de casa para poder crescer profissionalmente. Um novo amor aparecerá em seu caminho neste fim de semana e são dias de muita paixão.

Capricórnio

Vontade e coragem para ser alguém poderoso na vida, e como seu signo se caracteriza por fazer tudo o que pensa, você terá novas oportunidades de ocupar cargos de hierarquia.

Aconselho você a fazer exercícios para se sentir com mais energia e saúde, pois precisará disso. Elimine da sua vida as amizades ruins e os amores tóxicos que só ocupam o seu tempo.

Renove as boas energias. Cuidado, você pode facilmente ficar deprimido e cair nas garras dos vícios e do álcool para tentar elevar sua autoestima, aprenda a ser mais espiritual para não cair nessas tentações de forma negativa.

Você procurará um amor que o faça se sentir melhor.

Aquário

Cuidado com a inveja de quem dizer seu amigo, procure não falar tanto com eles sobre como você está e o que vai fazer.

Você estará mais ambicioso e buscará o seu bem-estar e o de sua família. Você também tomará decisões importantes para ter um futuro melhor e conseguir o amor verdadeiro para sua vida.

Cuidado com a infidelidade e a tendência a ter problemas com seu parceiro sentimental; não provoque essas situações de engano e saia da rotina com quem ama para se apaixonar de novo. Você recebe dinheiro com uma venda.

Peixes

Momento transformador para o positivo, você vai despertar o que há de melhor em você para que possa avançar na vida. Faça coisas novas por você para que a melhor energia o preencha.

Mudanças de casa e uma nova estabilidade. Você recebe dinheiro extra. Tenha cuidado com as festas, tente não beber muito álcool para não ter ressaca moral.

Um amor do passado volta para ficar. Procure analisar bem aquela nova proposta de emprego, lembre-se que nem tudo que brilha é ouro.