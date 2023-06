4 perfumes nacionais para mulheres elegantes

Para uma mulher se sentir poderosa, utilizar uma roupa elegante e um salto alto pode ajudar no processo. Contudo, existe uma maneira de elevar a autoestima e o poder.

Um perfume certo pode fazer toda a diferença e te deixar mais atraente e elegante em qualquer ambiente. Por isso, a youtuber Lucineia Rocha listou 4 perfumes femininos feitos no Brasil para mulheres elegantes. Confira!

Elysée Blanc - O Boticário

Elysée Blanc foi lançado em 2019 e se tornou um grande sucesso entre as mulheres. Misturando florais brancos e acordes florais, é uma das fragrâncias mais elegantes e comportados da lista.

As notas de topo são Pêssego, Pera, Ameixa, Ameixa de Damasco e Framboesa. As notas de coração são Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Eudora Deluxe Edition - Eudora

Eudora Deluxe foi lançado em 2014 e possui um aroma bem próximo ao de Elysée Blanc, o que é possível notar apenas pelas cores dos líquidos que são bem próximas. Contudo, a youtuber explica que o perfume de Eudora possui um aroma mais atalcado, que não é possível observar em Elysée.

As notas de topo são Limão, Bergamota, Mandarina, Pimenta Preta, Maçã, Abacaxi e Cassis. As notas de coração são Damasco, Flor de Laranjeira, Pimenta Rosa, Violeta e Segredo Eudora e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Patchouli, Fava Tonka, Algodão-Doce e Leite.

Venyx L’or - Hinode

Outro perfume que lembra as fragrâncias citadas anteriormente é o Venyx L’or. Contudo, a inspiração deste perfume é o clássico importado Coco Mademoiselle, de Chanel. Possui acordes mais formais, sendo ideal para eventos mais sérios.

A nota de topo é Folhas de Violeta. As notas de coração são Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Luna Viva - Natura

Lançado em 2023, é o perfume mais suave da lista, logo o menos elegante. Suas notas são Flores Brancas, Breu-Branco, Tuberosa, Jasmim e Lírio-do-Vale.

