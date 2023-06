Os 3 signos que podem receber intuições poderosas

Mais um fim de semana de junho de 2023 está chegando e alguns signos do zodíaco podem ver a intuição florescer de forma poderosa.

Confira quais são:

Câncer

O mundo inconsciente se torna mais presente e existem intuições importantes chegando. Não tenho medo de ficar mais introspectivo e aguardando a compreensão dessas mensagens, pois é melhor lidar com tudo de forma tranquila. A clareza e a conexão com o passado impulsionam a cura e ajudam a libertar algumas emoções ou formas de se expressar. Acredite no processo!

Leão

É mais indicado se comunicar com seu interior agora e evitar gastar tanta energia com o exterior ou as outras pessoas. Contatos com o passado podem chegar em sua vida contrastando com novas oportunidades. A intuição que desperta é sua aliada para ajudar a ver a verdade sem distorções e sem se guiar tanto pelas palavras dos outros.

Virgem

Existe uma mudança de energia e forte intuição nascendo, mas ela pede cautela. Não nutra as indecisões e confusões, fique mais atento para não limitar seus pensamentos ou cair no pessimismo. É hora de acessar essa clareza para ter uma ideia do futuro, mas não se prender a mais crenças e padrões, especialmente intelectuais, pois a paixão também florescerá para ajudar sua compreensão.

Confira mais:

