Os 3 signos que encerram e começam novos ciclos no amor

Mais um fim de semana de junho de 2023 está chegando e alguns signos do zodíaco começam a encerrar e iniciar novos ciclos em sua vida amorosa.

Confira quais são:

Libra

Existe um contato especial nascendo e que mostra seu mundo interior com mais verdade. A intuição aumenta e existe força para finalizar ou mudar tudo o que faz você se sentir explorado de alguma maneira. Permita que novos pensamentos e sentimentos floresçam, pois uma inspiração importante o ajudará a encontrar novos caminhos.

Escorpião

Existe uma cura importante acontecendo em seu interior e peça ajudará a se libertar daquilo que não serve mais em sua vida e coração. Crenças limitantes são abandonadas e seus relacionamentos mais próximos passam por um filtro mais verdadeiro, pois agora existe um contato diferente com os sentimentos, necessidades e as próprias verdades. Fique atento a sua intuição!

Sagitário

O foco nos relacionamentos só aumenta e no fim de semana um novo ciclo pode ser estabelecido no amor, seja finalizando algo ou iniciando uma nova fase. Muitos tendem a conhecer pessoas que se tornam admiradores. É preciso ter apenas muito cuidado com a comunicação e buscar a clareza dos pensamentos antes de abrir a boca. Compreenda seu coração e verdade!

