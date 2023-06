NASA está indo à caça de um “asteroide de ouro” e respondemos a todas as suas perguntas sobre isso

“O dinheiro está lá fora, só precisa ser procurado”, diz um ditado. E a NASA irá para o espaço exterior para encontrá-lo, explorando um “asteroide de ouro”. A data para a missão Psyche (que leva o mesmo nome da rocha) está marcada entre 5 e 25 de outubro deste ano.

A viagem foi programada para setembro de 2022, mas as autoridades descartaram-na naquele momento devido a atrasos no desenvolvimento e testes de software de voo. Os problemas foram finalmente resolvidos e outubro de 2023 é o mês definitivo para o lançamento de uma nave não tripulada.

A Junta de Revisão Independente, liderada por A. Thomas Young, antigo executivo aeroespacial da Nasa, divulgou sua decisão sobre os resultados, manifestando-se como “extraordinariamente impressionada”.

Os principais dados sobre a missão Psyche para o “asteroide de ouro”

O asteroide Psyche, chamado assim por causa da deusa grega da alma, encontra-se no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, a 370 milhões de quilômetros da Terra. Seu descobrimento não é recente: o primeiro a vê-lo foi o astrônomo italiano Annibale de Gasparis, em 1852.

Ele tem 226 quilômetros de largura, gira de lado e, o material que o compõe, ao que tudo indica, extremamente atraente.

De acordo com as análises de reflexão de luz, Psyche parece ser feita de ferro, níquel... e ouro. Sim, ouro no espaço exterior.

"Poderia ser um raro exemplo do núcleo de um planeta exposto ao espaço em uma colisão catastrófica", disseram os pesquisadores.

Se confirmado, o asteroide valeria, tecnicamente, uns uns US$ 10 quatrilhões, mais que toda a economia global reunida, que somada passou de US$ 100 trilhões em 2022, de acordo com a Statista, citado pela Forbes.

Mas, para efeito de comparação, quanto custa a missão Psyche? De acordo com The Planetary Society, cerca de US$ 960,6 milhões.

A nave espacial enviada pela NASA, que leva o mesmo nome do asteroide, alcançaria a rocha dourada em agosto de 2029, de acordo com o plano de voo, orbitando-a por 26 meses. Os cientistas pretendem estudá-la de perto, mas somente sua superfície, já que não será possível ver ou medir o núcleo diretamente.