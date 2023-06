Estrela próxima ao nosso Sistema Solar está se transformando em um enorme diamante

Eles parecem pequenos diamantes no nosso céu, mas a realidade é que são estrelas massivas, semelhantes ao nosso Sol, que se encontram a anos-luz de distância. Há milhões delas ao redor do universo e nunca tínhamos visto uma que realmente poderia estar se transformando em uma pedra preciosa.

Astrônomos, astrofísicos e cientistas em geral estão consternados. Eles estão observando esta estrela massiva, na sua fase de anã branca, pois ela poderia estar se transformando em um enorme diamante, de acordo com o relatado pelo site Muy Interesante, baseado na pesquisa divulgada por um grupo de cientistas.

A explicação é que esta anã branca está se cristalizando em carbono e oxigênio. Esse cristal, presumivelmente no núcleo da estrela, poderia ser um diamante ou uma versão mais densa do carbono.

Estrela está se tornando um diamante (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian)

Em geral, as anãs brancas passaram por várias etapas anteriores em seu ciclo de vida. No início, elas fundem hidrogênio em hélio em seu núcleo através de reações nucleares. Uma vez que o hidrogênio se esgota no núcleo, as estrelas começam a fundir hélio em elementos mais pesados. No entanto, as estrelas de massa baixa a média não têm massa suficiente para continuar a fundir elementos mais pesados.

As de massa alta, têm uma enorme possibilidade de terminar como uma estrela de nêutron ou, em casos extremos, em buracos negros. Esta que os cientistas acabaram de detectar é candidata a ser a primeira a se cristalizar completamente.

Se for assim, para alcançar este processo completo, a estrela precisa de um quatrilhão de anos para atingir essa etapa. Então, devido ao fato de que o universo tem cerca de 14 bilhões de anos, é possível que a etapa inicial desta transformação tenha sido detectada.

A estrela em questão foi identificada como HD 190412 e está a cerca de 104 anos-luz de distância. Os pesquisadores encontraram este astro usando dados obtidos pela missão Gaia da Agência Espacial Europeia (ESA).