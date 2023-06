3 perfumes femininos MUITO ELOGIADOS atualmente

Tem quem prefira os perfumes mais intimistas e suaves. Outros optam por fragrâncias que exalam à distância e chamam a atenção.

Se você faz parte do segundo grupo, que ama que seu aroma seja percebido e que te renda elogios, confira as indicações a seguir do canal do Youtube ‘Cheiros e Dicas da Pretinha’, que traz 3 perfumes femininos que mais rendem elogios.

Essencial Supreme - Natura

Um perfume que é percebido no ambiente, pois possui alta projeção. Se destacada pelo aroma atalcado e floral. Deve ser utilizado em dias mais frios.

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli, Almíscar, Sândalo, Mirra, Ambreta, Cenoura e Cedro.

Ilía Laços - Natura

Possui um aroma adocicado e floral, com destaque para fores brancas. Também funciona em climas mais frios, principalmente à noite.

As notas de topo são Flor de Maçã e Gerânio. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Orquídea, Jasmim Sambac e Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cashmeran e Vetiver.

Kiss Me Rosa Marcante - Eudora

Outro perfume bem elogiado segundo a youtuber Lucineia Rocha é Kiss Me Rosa Marcante, de Eudora. É uma fragrância bem adocicada, que se destaca pela nota de baunilha, além das frutas e das flores.

As notas de topo são Lichia, Bergamota e Limão Italiano. As notas de coração são Rosa, Morango Silvestre e Benjoim e as notas de fundo são Baunilha, Algodão-Doce e Almíscar.

