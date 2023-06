Testemunha que viu o extraterrestre no seu jardim em Las Vegas descreve a aparência aterrorizante da criatura

Recentemente, o mundo inteiro ficou completamente surpreso com o que aconteceu na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada, Estados Unidos, onde supostamente um OVNI teria caído no quintal de um morador local, causando caos quase instantaneamente em toda região e uma série de vídeos realmente assustadores.

No meio de tudo isso, um homem afirma ter presenciado um encontro com extraterrestres em seu próprio quintal e compartilhou uma descrição detalhada da "aterradora" criatura. Este incidente ocorreu nas primeiras horas de 1º de maio na cidade mencionada e foi este homem que fez a primeira ligação para as autoridades.

O homem que viu o extraterrestre em seu jardim falou sobre o que aconteceu

O homem, identificado como Angel, ligou freneticamente para o 911 para informar que algo “100% não humano” estava rondando sua propriedade. Em um vídeo do YouTube intitulado “1 de maio de 2023, tive extraterrestres no meu quintal, parte 1″, Angel fornece sua versão dos fatos. Segundo ele, presenciou quando o OVNI caiu em seu jardim.

Em seguida, ele pôde observar uma criatura "alta e magra" com "grandes olhos" e "pés de aparência estranha". Angel garante que sua história não é uma teoria conspiratória e não busca fama ou atenção. Ele simplesmente deseja compartilhar o que ele e sua família viveram naquela noite, mesmo sabendo que haverá pessoas céticas.

“A única coisa que eu consegui ver no quintal era uma criatura alta, provavelmente de oito ou dez pés (de 2,5 m a 3 metros) de altura, muito magra”, disse o homem no vídeo. A informação foi confirmada com o resto da família e todos pareciam ter visto a mesma coisa no quintal.

O terror chegou à sua própria casa

De acordo com o que é contado no vídeo, Angel teve que sair à procura de algumas ferramentas junto com o seu irmão. “Meu irmão me chamou e disse tremendo: ‘Olha atrás da casinha’. Então eu vejo a criatura alienígena. Quando eu a vi, era uma criatura alta, magra e comprida.”

“Ela era uma criatura alta, magra e longa. Era de um tom cinza esverdeado e, quando eu olhei para os seus olhos, meu corpo congelou, como a mesma experiência de ter paralisia do sono”, concluiu o homem.