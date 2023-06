Relacionamento: 5 formas de reacender a chama do amor com o parceiro (Reprodução/NBC)

Manter um relacionamento sólido e saudável pode ser um desafio, mas não se trata de uma tarefa impossível. Ao passar tantos anos ao lado de alguém, muitos comportamentos acabam entrando na rotina. No entanto, a necessidade de experimentar novidades sempre vai bater à porta.

Quando a necessidade de algo novo surge, é aí que entra a necessidade de reacender as chamas no relacionamento. Diferente do desgaste e desgosto, é comum vivenciar uma fase mais fria no compromisso amoroso. Contudo, é algo que jamais deve ser empurrado com a barriga. Assim como toda e qualquer necessidade dentro de uma relação, a chama precisa ser alimentada sempre quando ameaçar a se apagar.

“Você se lembra dos sentimentos que sentiu quando começou a namorar o teu cônjuge ou parceiro? Talvez tenha sentido excitação, atração e antecipação?” Reflete a psicoterapeuta Andrea Wachter, ao portal Psychology Today. “Uma vez que as responsabilidades da vida, as carreiras, os filhos e o passar do tempo são adicionados à mistura, essa fagulha inicial pode facilmente diminuir se não a mantiver animado. Felizmente, a centelha de intimidade e proximidade pode ser reacendida. É possível redescobrir a conexão especial que inicialmente uniu você e seu parceiro.”

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere possíveis caminhos para aquecer seu relacionamento, segundo a especialista.

5 formas de reacender a chama do amor com o parceiro