Polêmica! Estes são os 6 piores perfumes masculinos importados e nacionais

Um perfume ser considerado bom ou ruim é uma opinião muito pessoal, contudo, é nítido quando quando um aroma é fácil de agradar e quando ele é considerado uma fragrância mais difícil, feito para pessoas com gostos peculiares.

Se você é do tipo que prefere os perfumes mais simples e com um aroma que rende elogios, passe longe dos que serão listados a seguir, pois de acordo com o youtuber ‘Matt Fragrance’, eles são os 6 piores perfumes importados e nacionais.

Polo Green - Ralph Lauren

As notas de topo são Bagas de Zimbro ou Junípero, Manjericão, Artemísia, Alcarávia, Coentro e Bergamota. As notas de coração são Agulhas de Pinheiro, Couro, Camomila, Pimenta, Cravo, Gerânio, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Tabaco, Musgo de Carvalho, Patchouli, Cedro, Vetiver, Almíscar e Âmbar.

Fahrenheit - Dior

No topo estão as notas de Flor de Noz-Moscada, Lavanda, Cedro, Camomila, Mandarina, Espinheiro branco, Bergamota e Limão, seguidas pelas notas de coração em Folha de Violeta, Noz-moscada, Cedro, Sândalo, Cravo, Madressilva, Jasmim e Lírio-do-Vale e finalizando as notas de fundo em Couro, Vetiver, Almíscar, Âmbar, Patchouli e Fava Tonka.

One Man Show Gold Edition - Jacques Bogart

As notas de topo são Maçã Vermelha, Violeta, Anis, Flor de Laranjeira Africana e Mandarina. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Ládano francês e Notas Amadeiradas.

Kouros Yves - Saint Laurent

Aldeídos, Coentro, Sálvia Esclaréia, Artemísia e Bergamota estão no topo, que segue com Patchouli, Cravo, Vetiver, Gerânio, Canela, Jasmim e Raíz de Orris no coração e Civeta, Mel, Couro, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar, Fava Tonka e Baunilha no fundo.

Joop! Homme - Joop!

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Mandarina, Bergamota e Limão de Amalfi. As notas de coração são Canela, Heliotrópio, Jasmim, Cardamomo e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Mel, Tabaco e Vetiver.

Narciso Rodriguez For Him EDP Intense - Narciso Rodriguez

Possui notas de Almíscar, Íris e Pimenta Rosa.

