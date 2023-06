Perfumes masculinos BARATOS parecidos com IMPORTADOS CAROS Imagem: Pexels/@felipepelaquim

Para homens perfumados e que amam conhecer novos aromas, nem sempre é possível apostar em fragrâncias importadas. Devido ao preço, muitos ficam só na vontade, e sempre optam por aromas nacionais na hora de comprar um novo perfume.

Contudo, é possível sentir um aroma importado gastando pouco, basta apenas escolher entre os perfumes inspirados os que mais se assemelham aos de outros países.

Confira a lista a seguir que traz 5 perfumes masculinos baratos e parecidos com importados caros, segundo o canal ‘Homem Cheiroso’.

NIGHT CAVIAR - PARIS ELYSEES/212 VIP BLACK

212 é um perfume baladeiro, ideal para se destacar no camarote. Se destaca pela nota de Absinto. Fixa em torno de dez horas e projeta duas horas. Sua versão barata Night Caviar lembra muito o importado, principalmente na saída, contudo é um pouco mais pesado.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Almíscar e Casca de Baunilha Negra.

NATURA - HOMEM TATO/BVLGARI MAN IN BLACK

Natura já é uma casa de perfumes nacional muito bem conhecida e ela possui uma fragrância inspirada no clássico Bvlgari Man in Black, um perfume amadeirado e quente, muito intenso e chamativo.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

HADI ELIXIR POCKET PARFUM/SAUVAGE ELIXIR DIOR

Outro perfume importado que figura entre os mais cobiçados atualmente é o Sauvage Elixir Dior. Contudo, além de caro, o perfume é difícil de ser encontrado. Uma opção mais em conta é Hadi Elixir.

Notas de topo: Canela, Toranja, Noz-moscada e Cardamomo. Notas de coração: Essência de lavanda de Nyons e notas de fundo Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli.

VOLCANO NEW BRAND/TERRE D´HERMÈS

Terre D’Hermes é um perfume mais nichado e elegante, não sendo tão conhecido entre os homens.

As notas de topo são Laranja e Mandarina. A nota de coração é Piment e as notas de fundo são Vetiver, Cedro e Âmbar.

MALBEC BLEU - O BOTICÁRIO/ACQUA DI GIO PROFONDO

Malbec é uma das linhas nacionais mais conhecidas entre os homens. Um dos seus aromas lembra Acqua Di Gio Profondo, um perfume potente e raro de ser encontrado.

As notas de topo são Aquozone®, Gengibre e Bergamota. As notas de ccoração são Lavanda, Sálvia e Patchouli e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

