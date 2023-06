Os 4 signos que devem tomar cuidado com as pessoas

Mais uma semana de junho de 2023 floresce com energias intensas e alguns signos precisam ter um cuidado extra com as pessoas ao seu redor.

Confira quais são:

Áries

A chance de lidar com alguém que fala muito e é hipócrita é grande. Perceba as intenções e não se abra com quem pode tentar prejudicar. Flua nas mudanças e seja aberto, mas não deixe a ingenuidade prejudicá-lo.

Touro

A mente irá se tornar mais apurada para entender quem são os verdadeiros aliados e as pessoas positivas. Dessa forma, pode ser que aquilo que já não serve mais também apareça. Seja disciplinado e conserve alguns pensamentos importantes, não é hora de fugir da realidade.

Câncer

Cuidado com quem chega até você com intenções de enganar ou conseguir algum tipo de vantagem. Essa pessoa pode se opor em algo que é importante para frear seu caminho. Seja mais independente e cuide daquilo que é valioso com paciência e fé. Não seja comprado por migalhas de carinho ou presentes materiais.

Leão

Conecte-se mais com você mesmo e não dependa tanto de quem não está disposto a ajudar. Permita que uma libertação aconteça para que seja possível conseguir o que deseja e receber melhor notícias. Existe pessoas que não ajudam, mas também é possível reconhecer os aliados.

