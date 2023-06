Os 4 signos do zodíaco que deixam de viver o passado

Reprodução - One Day (Focus Features)

Mais uma semana de junho de 2023 entrega energias poderosas para alguns signos que finalmente abandonam o passado de vez.

Confira quais são:

Virgem

Uma angústia é finalizada e apesar do momento de muita reflexão e maior introspecção, é possível compreender que o passado já não influenciará mais. Assumir o presente e seus desafios será fundamental para realizar mudanças positivas e retomar o equilíbrio energético.

Libra

A amabilidade e doçura o ajudam a superar algo importante, principalmente os problemas passados no lar e na vida amorosa. O cuidado com o presente ajudará a sair das crises para voltar a acreditar em trocas positivas e muito mais sinceras. Se inicia um novo ciclo.

Escorpião

Hora de tomar a decisão de viver de verdade e ter relações mais saudáveis em sua vida. Sua capacidade de resolver problemas e sair de situações que estiveram confusas aumenta. Nutra mais o entusiasmo e esperança de viver coisas novas.

Sagitário

A estagnação e as amarras do passado deixam de influenciar sua vida. É chegou a hora de olhar para o presente e futuro, realizando agora aquilo que tanto sonhou e desejou em sua vida. Lembre-se que algumas crises são oportunidades para se movimentar e sair do lugar. Superação!

