Moda: 5 combinações de looks para sair elegante e estilosa mesmo em dias chuvosos

Sabemos que os dias chuvosos podem ser um desafio para quem ama moda. Afinal, como se proteger da chuva sem comprometer o visual? Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar! Preparamos cinco dicas práticas e cheias de estilo para você enfrentar os dias chuvosos sem perder o glamour. Confira!

5 looks para sair elegante e estilosa mesmo em dias chuvosos

O poder do trench coat

O trench coat é um clássico que nunca sai de moda. Além de te manter seca, ele confere elegância ao seu look. Opte por um modelo em cor neutra, como bege ou preto, e combine-o com uma calça jeans justa e uma blusa básica. Nos pés, aposte em uma bota de cano curto para completar o visual chique.

Estilo com galochas

As galochas voltaram com tudo! Elas são perfeitas para os dias chuvosos e adicionam um toque de diversão ao seu outfit. Combine uma calça skinny com uma blusa estampada e escolha uma galocha colorida para dar vida ao look. Ouse com um guarda-chuva estampado para deixar o visual ainda mais descontraído.

Praticidade com macacão

Para quem busca praticidade, o macacão é a opção ideal. Opte por um modelo em tecido leve e combine-o com uma camiseta de manga comprida por baixo. Complete o look com um tênis confortável ou as queridas galochas. Para dar um toque de estilo, complete com uma jaqueta de cor viva.

Vestidos com botas de cano longo

Se você é fã de vestidos, não precisa abrir mão deles nos dias chuvosos. Escolha um vestido em tecido mais encorpado e combine-o com uma bota de cano longo. Dessa forma, você estará protegida e estilosa. Adicione um cinto para marcar a cintura e criar um visual elegante.

Jaqueta impermeável com jeans

Uma jaqueta impermeável é indispensável em dias chuvosos. Combine-a com uma calça jeans e uma camiseta básica. Nos pés, aposte em um tênis ou sapatilha confortável. Para um toque final de estilo, adicione alguns acessórios como um chapéu ou uma bolsa colorida.

Com essas dicas, você estará pronta para encarar qualquer chuva com muito estilo. Não deixe que a chuva atrapalhe o seu brilho!

