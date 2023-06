Inteligência Artificial imagina como seriam os habitantes de cada planeta do Sistema Solar

Não existe vida em outro planeta no Sistema Solar, a não ser na Terra. Até agora é o que sabemos, com base em todas as expedições que foram realizadas com satélites e naves enviados pelo sistema solar. No entanto, a Inteligência Artificial foi instigada a supor como seriam os habitantes de cada mundo, se eles existissem, e os resultados são surpreendentes.

Usando a Inteligência Artificial (IA) Midjourney, os amigos do site ‘Muy Interesante’ realizaram este experimento.

Midjourney

Como Midjourney trabalha? Esta tecnologia gerativa recebe a solicitação de imagem do designer, que introduz a descrição na forma de prompt, ou comando.

Em seguida, a IA emite suas respostas, e aquelas que o artista considerar são as que ele publica. Depois, fica a cargo do ser humano somar ou subtrair algum elemento para que a obra atinja seu melhor resultado.

Assim seriam os habitantes dos oito planetas do Sistema Solar, de acordo com a Inteligência Artificial Midjourney.

Neste caso, a revista Muy Interesante pediu à Inteligência Artificial que imaginasse como seriam os habitantes de cada planeta do Sistema Solar, caso eles existissem.

Além da Terra, teremos espécimes de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os 8 planetas que fazem parte do nosso sistema, com o Sol como estrela.

A seguir, o habitante da Terra. Como vemos, é uma pessoa possivelmente da Europa.

Terra Habitante do planeta Terra, segundo a IA Midjourney

O que Midjourney fez foi assimilar características humanóides de cada planeta. Portanto, não veríamos os habitantes em si, mas sim representações de cada mundo.

O habitante de Marte é avermelhado, como o terreno do planeta. O de Netuno tem um aspecto similar ao deus do mar que lhe dá o seu nome; o de Júpiter tem elementos laranja e claros como o do gigante de gelo, e assim consecutivamente.

Deixamos abaixo o resultado dos sete planetas restantes. O que acha? O que pensa sobre a aparência deles?

Marte Como seriam os habitantes de Marte, segundo a Inteligência Artificial Midjourney

Júpiter IA (Midjourney) vê assim os habitantes de Júpiter

Saturno IA cria aparência dos habitantes de Saturno

Vênus Habitante de Vênus, de acordo com a IA

Mercúrio Habitante de Mercúrio, de acordo com a IA

Netuno Habitante de Netuno, de acordo com a Inteligência Artificial Midjourney