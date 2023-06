Inteligência Artificial imagina atores famosos como o próximo James Bond

James Bond é uma das maiores franquias da história do cinema, mas infelizmente está em uma encruzilhada e enfrenta a difícil missão de encontrar um novo ator para interpretar o personagem que convença o público. Felizmente, existem sistemas de Inteligência Artificial para ajudar a vislumbrar novas possibilidades.

Desde a década de 70 escolher o ator do futuro que representaria o espião internacional era algo realmente complicado, uma vez que eram necessárias várias etapas no processo de seleção, incluindo entrevistas e testes de figurino em ambientes relacionados ao personagem.

Isso implicava múltiplos problemas de logística e o envolvimento de um exército de produção para fazer os aproximações necessários que ajudariam os produtores a determinar se esse ator era ou não a opção mais indicada.

O ator Daniel Craig marcou muitos pontos para a saga, com uma série de filmes que atualizaram o personagem para trazê-lo para a narrativa do século XXI, com mais profundidade, volume e complexidade.

A última fita, ‘No Time To Die’, também marcou o inevitável fecho do ciclo do ator e a necessidade imperativa de integrar uma nova estrela no papel principal, sob os novos parâmetros estabelecidos por esta sorte de tetralogia que acabou convertida em reboot.

Inteligência Artificial mostra o futuro James Bond

O fotógrafo profissional Alper Yesiltas, que reside na Turquia, compartilhou através de sua conta pessoal de Instagram os resultados de seu mais recente projeto visual.

Foram usados muitos programas e sistemas de Inteligência Artificial, entre Midjourney, Dall-E, Artbreeder, Faceapp, Gradient, Remini, Photoshop, Lightroom e VSCO para imaginar como atores de primeiro nível se pareceriam no papel do agente secreto James Bond. Confira:

“Sou um super fã de filmes de Bond e tenho muita curiosidade em saber quem será o próximo ator a interpretar 007 nos próximos 10 a 15 anos”, disse o fotógrafo.

Henry Cavill, Tom Hiddleston, Idris Elba, Tom Hardy, Henry Golding e Taron Egerton são apenas alguns dos atores que aparecem nesta série de fotografias, onde a Inteligência Artificial imagina o futuro 007 pareceria.