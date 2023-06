As mensagens das cartas do tarot para o futuro próximo de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Pexels - Los Muertos Crew

Curioso para saber qual o futuro revelado pelas cartas do tarot para o futuro próximo de seu signo? Então, basta buscá-lo a seguir e conferir as mensagens, revelações e previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Sagitário, muita atenção no conselho que as cartas do tarot deixam: você sempre recebe um empurrãozinho do universo quando o tema é dinheiro, mas não deve continuar gastando sem pensar, pois situações inesperadas sempre podem acontecer.

Por fim, se está pensando em se envolver em um negócio, saiba que este não é o momento ideal.

Capricórnio

Você está pronto para dar um importante passo que pensa que te ajudará a evoluir profissionalmente ou no mundo dos negócios, mas as cartas do tarot revelam que este não é o momento ideal e que na verdade isso pode te trazer problemas. Fique atento!

Aquário

Assim como Capricórnio, Aquário, este não é o momento ideal para fazer grandes mudanças em sua vida e tomar decisões, mesmo que as propostas pareçam o mais tentadoras possíveis, pois isso pode acabar resultando na verdade em conflitos.

Peixes

Hora de ser valente e encarar de uma vez por todas os problemas de frente, isso principalmente porque postergá-los não contribuirá para nada em sua vida. Este é o momento de se decidir e você sabe o que fazer.

Por fim, as cartas do tarot alertam que por mais que tentem, ninguém conseguirá te fazer mal.

