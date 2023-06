A influencer Viih Tube vive a maternidade como ela realmente é e não deixa de informar seus seguidores sobre toda a rotina que ela e o marido Eliezer vive com Lua, de dois meses.

Recentemente a ex-BBB abriu o jogo e explicou como está sua vida sexual desde que a bebê nasceu. Ela começa explicando que essa é uma fase difícil para a mulher e pede a compreensão dos homens.

“Não achem que não vai mudar. Vai mudar! Pais, entendam, respeitem o tempo das mulheres de vocês. É um processo, não tem como querer que seja igual, sendo que sua vida não é mais a mesma”.

Sobre a rotina sexual com o companheiro, Vitória diz que, como a recém-nascida dorme no mesmo quarto que o casal, só é possível se relacionar quando outra pessoa da família está cuidando da bebê.

LEIA TAMBÉM: ‘Rolou um clima durante uma entrevista’, revela Felipe Dylon sobre romance com Sabrina Sato

“Minha filha dorme no meu quarto e eu jamais faria qualquer coisa com ela no quarto. São só em momentos que ela está com a vovó, quando ela está com alguém. Só dá para ser assim quando ela está acompanhada de alguém, aí você consegue ter um momento de intimidade com seu marido, meio que agendado, sabe?”.

Após nascimento da filha, Viih Tube revela como funciona rotina de sexo com Eliezer Imagem: reprodução Instagram (@viihtube)

Já durante a gravidez, a influenciadora explica que as melhores posições quando chega os últimos meses são “papai e mamãe” e “de ladinho”.

“[...] Não foi a minha prioridade nos últimos meses e nem a do Eli. Foi curtir a gente, os nossos momentos sozinhos. Conversar muito, dialogar muito, mas teve sim. Até um dia antes dela nascer eu estava lá, mas do meu jeitinho, no meu tempo e nas posições que eu me sentia confortável”.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ana Maria Braga diverte web ao aparecer com língua azul: ‘parece que comeu chiclete que pinta a boca’

⋅ Escândalo na família: irmã de Nick Carter, do Backstreet Boys, é presa nos EUA

⋅ Marina Ruy Barbosa aponta quais os sinais para fugir a tempo de um relacionamento abusivo