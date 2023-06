9 perfumes femininos com cheirinho de banho tomado Imagem: Pexels/YUSUF ARSLAN

Um categoria de perfume feminino que muitas mulheres amam são as fragrâncias com ‘cheiro de banho tomado’. Geralmente, esse itens são mais suaves e refrescantes, e lembram aromas como sabonete, lavanda e outros itens de limpeza.

Quer saber os perfumes deste tipo mais indicados? Confira a lista a seguir.

Revelar - Natura

As notas de topo dessa fragrância são Sálvia, Limão, Bergamota e Lima. As notas de coração são Violeta, Rosa Búlgara, Lírio-do-Vale, Osmanthus, Damasco e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Cedro, Baunilha de Madagascar, Cumarina e Almíscar.

Pur Blanca - Avon

Frésia, Hortelã-da-Água e Ylang Ylang são as notas de topo, seguidas por Vitória Régia, Peônia e Rosa Branca no coração e Almíscar, Heliotrópio e Sândalo Branco no fundo.

Free Hugs - Boticário

As notas de topo são Lavanda, Limão, Pêssego, Lichia e Mandarina. As notas de coração são Aldeídos, Violeta, Pele, Camélia, Jasmim, Ylang Ylang e Tuberosa e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli e Benjoim.

Flower - Mahogany

A fragrância possui no topo Íris, Violeta, Flores Brancas, Jasmim e Lírio-do-Vale. Já no coração possui Notas Verdes e Notas Frutadas e no fundo Notas Amadeiradas, Baunilha e Pimenta Preta.

LEIA TAMBÉM: Polêmica! Estes são os 6 piores perfumes masculinos importados e nacionais

Florasense - Jequiti

As notas que compõem esse aroma são Bergamota, Notas Herbais, Folhas Verdes, Viagem de Fragrâncias® e Mandarina Verde; Frésia, Jasmim Falso, Viagem de Fragrâncias®, Peônia e Flor de Pêssego e Almíscar, Cedro e Sândalo.

Abraço - L’Occitane Au Brésil

A nota de topo é Notas Frutadas. A nota de coração é Notas Florais. As notas de fundo são: Baunilha, Leite, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Kriska Jeans - Natura

As notas de topo são: Limão, Bergamota, Notas Verdes, Toranja e Laranja. As notas de coração são: Flor de Íris, Angélica, Gengibre, Lírio-do-Vale, Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.

Sesto Senso - Jafra

A nota de topo é Flor de Laranjeira. A nota de coração é Rosa e de fundo é Âmbar.

Morena Flor - Avon

As notas de topo são Óleo de Laranja e Notas Verdes. As notas de coração são Patchouli e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Musgo e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos com bom custo-benefício para conquistar no primeiro encontro

⋅ Perfumes para conquistar a mulher no primeiro encontro

⋅ Top 5: Os melhores perfumes masculinos da Eudora para você conhecer