2 moedas de 10 centavos que podem valer bem mais do que você imagina! Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Para quem tem um cofrinho em casa ou tem o costume de andar com moedas nos bolsos, é possível que você esteja com muito mais dinheiro do que imagina.

Isso acontece pois, algumas moedas brasileiras são consideradas raras e valiosas, contudo, elas acabam passando direto pelas mãos de muita gente que não tem esse conhecimento.

Mas se você está lembrando agora mesmo de moedas que você tem espalhadas por aí, confira agora mesmo se elas não estão entre as cobiçadas por colecionadores.

Dois exemplos de moedas raras podem ser vistos a seguir. Os itens são no valor de 10 centavos e estão no catálogo de moedas raras brasileiras.

O primeiro item em questão foi cunhado no ano 2000 e possui quase 274 milhões de unidades. Sem nenhum defeito essa moeda pode valer R$ 20 no estado de conservação ‘MBC’, R$ 110 caso seja uma ‘soberba’ e subir R$ 250 caso seja uma flor de cunho.

Já a segunda moeda ainda é mais rara e foi cunhada em 1999, possuindo apenas 9,6 milhões de unidades. Seus valores são R$ 30 em estado ‘MBC’, R$ 170 soberba e R$ 400 flor de cunho.

Veja mais detalhes a seguir:

Moeda de 5 centavos pode valer quase R$ 1.000? Confira os detalhes e descubra se você tem uma

As moedas estão cada vez mais escassas, mas muitas pessoas ainda passam estes itens como troco no dia-a-dia.

Um costume que você mesmo pode ter herdado é o de guardar moedas no cofrinho, seja por um motivo específico ou simplesmente como um hábito de economia.

Contudo, seu cofre pode estar muito mais recheado do que você imagina, pois algumas moedas são consideradas raras e valem muito mais do que aparenta.

O tiktoker ‘RNF Coleções’ explica que foram produzidas 230 milhões de unidades, que segundo o catálogo de moedas vale R$ 1,50 em estado MBC, R$ 7 caso seja soberba e R$ 25 se for uma flor de cunho.

Porém, seu valor pode subir e muito se o defeito ‘Brasil duplo’ for encontrado do lado onde se encontra a figura de Tiradentes.

Veja a seguir mais detalhes e aprenda a identificar esse tipo de moeda rara e valiosa, que pode chegar a R$ 800!

