Um estudo da Harvard conclui que não é bom para a saúde tomar banho todos os dias

Um estudo publicado na revista médica da Harvard causou impacto ao especificar que não é recomendável tomar banho todos os dias. Sim, é verdade, não é nada bom para a saúde, muito ao contrário do que se poderia pensar, segundo a publicação.

Isto explica-se porque a pele pode sofrer se todos os dias for exposta a água quente e ainda ser esfregada, ainda mais se aplicado gel de banho, que elimina os óleos naturais que mantêm a pele saudável.

De acordo com o estudo, todos estes fatores causam irritação na pele, resultando em coceira e infecções ou alergias.

Mulher revela que só toma banho 3 vezes por semana Foto ilustrativa - Pexels

Mas, a cada quanto tempo é saudável tomar banho, então?

Isto depende também da atividade da pessoa. Se ela pratica esportes diariamente, claro que é recomendado tomar banho todos os dias. No entanto, alguém com uma vida menos agitada, deveria tomar banho quatro dias por semana, de acordo com os médicos.

Se for necessário tomar banho todos os dias, a recomendação é não usar água muito quente, tomar banhos rápidos e não usar muitos produtos.