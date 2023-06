Relacionamento: 5 estratégias de manipulação utilizadas por seu parceiro e você não se deu conta

Dependência emocional pode gerar diversos problemas dentro de um relacionamento, principalmente se o parceiro for controlador. Neste cenário, acaba sendo difícil para a vítima perceber que está sendo manipulada. Muitas, quando se vêem neste cenário, acabam se sentindo sem direção.

Entretanto, é importante saber que há solução para casos como este. Ao perceber sinais de controle, abuso e manipulação, procure ajuda de amigos, familiares e profissionais da saúde mental.

O que é o ‘gaslighting’?

Ao Psychology Today, a psicóloga Melanie Greenberg aponta que ‘gaslighting’ se trata de um abuso psicológico que faz as pessoas questionarem suas próprias percepções, resultando em consequências para a saúde mental.

“É uma técnica às vezes usada por narcisistas, pessoas com transtorno de personalidade antissocial, assediadores sexuais, vigaristas, políticos, racistas, líderes de cultos, chefes tóxicos, perpetuadores de violência doméstica, estupradores e cônjuges trapaceiros ou abusivos”, exemplifica.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere as cinco estratégias de manipulação por parte do parceiro. Caso se depare com elas, reavalie a rota do seu relacionamento e procure ajuda para se afastar.

Leia mais:

1 – Mentir sobre coisas que você já sabe serem verdadeiras

Ele vai fazer de tudo para te convencer do contrário, mesmo que você já saiba de toda a verdade. Pessoas com tais comportamentos são astutas e dissimuladas, sem a capacidade de dar o braço a torcer.

“Um parceiro que está traindo pode negar a traição mesmo depois de ver mensagens de texto incriminatórias em seu telefone. Os gaslighters também podem alegar que “não se lembram” de fazer coisas que você os viu fazer ou que a situação da qual você está falando não aconteceu”, exemplifica a psicóloga.

2 – Te acusar do que ele mesmo faz

Pela falta de caráter, pessoas manipuladoras abusivas podem acabar te culpando por algo que eles mesmos fazem. São capazes de projetar em você uma inverdade do que eles realmente são. Melanie explica:

“Os gaslighters usam uma defesa chamada ‘projeção’. A projeção envolve negar uma qualidade negativa em si mesmo ao vê-la em outra pessoa, mesmo quando ela não está realmente presente. Projetar significa que você pode continuar a se sentir como uma vítima inocente. Pode ser uma forma de contornar uma consciência culpada.”

3 – Ele te acusa de ser de louco, desequilibrado ou muito sensível

“Os gaslighters afirmam repetidamente que não têm nenhum problema, é tudo você. Eles impugnam sua saúde mental, acusando-o de ser muito sensível e exagerar quando você tenta falar sobre como eles estão tratando você”, afirma a psicóloga.

4 – Ele usa suas ações contra você

Suas inseguranças, atitudes e características pessoas podem ser um prato cheio ao ‘gaslighter’.

“Eles podem humilhá-lo em público, zombar de você e depois alegar que estão “apenas brincando”. Eles podem dar elogios indiretos ou fazer comentários sarcásticos sobre sua paternidade, desempenho, competência ou inteligência”, diz a especialista.

5 – Ele reverte o jogo

Assim que perceber uma falha por parte dele e pontuá-la, ele sempre vai tentar provar que o erro está em você, e não nele.

“Quando você confronta os gaslighters sobre o comportamento deles, eles geralmente mudam de assunto ou contra-atacam, dizendo que é tudo culpa sua ou que é você quem tem o problema. Eles podem dizer que você os fez agir daquela maneira porque você os irritou”, afirma Melanie.