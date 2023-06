Perfumes para conquistar a mulher no primeiro encontro Imagem: Pexels/Rashid Fisher

Um encontro romântico depende de muitos fatores para fluir de forma positiva para ambos os lados. E se você gostou da primeira impressão que o seu futuro par demonstrou, provavelmente você deseja garantir uma próxima conversa, correto?

Para dar um passo a mais na busca por um novo amor, é preciso seguir algumas dicas de ouro. Primeiro: não tente demonstrar quem você não é. Além disso, seja descontraído e bom de conversa e deixe também a outra pessoa falar. E por último, mas não menos importante: esteja cheiroso.

Muitas pessoas não reparam, mas uma pessoa cheirosa pode conquistar muitos pontos em um date pois a pessoa pode ir embora lembrando do seu aroma.

Se você não sabe quais os melhores perfumes para utilizar nesta ocasião, confira a lista a seguir elaborada pelo youtuber ‘Matt Fragrance’ com 6 dicas de perfumes importados para se dar bem no primeiro encontro.

Herod - Parfums de Marly

As notas de topo são Canela e Pimenta. As notas de coração são Folha de Tabaco, Incenso, Osmanthus e Ládano e as notas de fundo são Baunilha, Iso E Super, Cedro, Almíscar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Vetiver.

Allure Homme Sport - Chanel

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Bvlgari Man In Black - Bvlgari

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são: Couro, Íris e Tuberosa. As notas de fundo são: Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Kalan - Parfums de Marly

As notas de topo são Especiarias, Laranja Sanguínea e Pimenta Preta. As notas de coração são Lavanda e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Musgo, Sândalo Branco, Fava Tonka e Âmbar.

