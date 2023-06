Perfumes femininos com bom custo-benefício para conquistar no primeiro encontro Imagem: reprodução Youtube (@aaliceyan)

Um primeiro encontro deixa muitas pessoas nervosas, principalmente se for com alguém que você acabou de conhecer. Algumas dicas para deixar a conversa mais animada é conversar bastante sobre diversos assuntos, mas também é importante deixar o seu parceiro contar um pouco de sua história.

Muitas pessoas se perguntam qual é a dica para garantir um próximo encontro, e uma delas pode ser utilizar o perfume ideal para deixar lembranças.

A seguir, você confere uma lista com perfumes nacionais perfeitos para conquistar o boy no primeiro encontro, segundo a youtuber Alice Yan.

Rouge - Eudora

Uma fragrância frutada e bem adocicada, perfeita para um encontro noturno, principalmente em dias mais frios. Fixa aproximadamente oito horas.

As notas de topo são Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Bergamota e Davana. As notas de coração são Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Pêssego, Peônia, Gengibre Africano e Ládano e as notas de fundo são Creme, Âmbar, Almíscar e Segredo Eudora®.

Ilía Secreto - Natura

Também frutado e adocicado, esse perfume da Natura se destaca pelas frutas roxas e a baunilha, funcionando em encontros com uma temperatura mais baixa.

No topo possui notas de Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. Já no coração traz Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale, finalizando com as notas de fundo em Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Glam - Mahogany

Outra fragrância que tem dulçor, assim como os perfumes citados anteriormente. Contudo, Glam possui um aroma floral atalcado em destaque.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Toranja e Frésia. As notas de coração são Jasmim, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Rosa Turca e Noz-moscada e as notas de fundo são Baunilha, Avelã, Almíscar Branco, Almíscar, Sândalo, Flor de Íris e Cedro.

Hello Hello by Nah Cardoso - Ciclo Cosméticos

Para quem prefere perfumes doces caramelizados, essa é a melhor escolha.

Frutas Secas, Tangerina e Laranja estão nas notas de topo, que segue com Mel, Rosa, Tuberosa, Flor de Laranjeira e Jasmim no coração e Baunilha, Avelã, Sândalo, Almíscar e Cashmera no fundo.

