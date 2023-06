Os signos que são honestos no amor, mas podem abrir exceções

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco consideram a honestidade algo muito importante em suas vidas, mas também podem abrir exceções em alguns casos.

Confira quais são:

Áries

O ariano é um dos signos mais diretos e honestos sobre o que sente e quer. No entanto, quando se trata de amor, esse signo coloca seu coração em primeiro lugar e saberá que a honestidade também precisa ter alguns filtros, não só em suas opiniões como também na hora de escolher os caminhos que deseja seguir.

Leão

Por mais que seja um dos signos mais cientes do que quer e que sustenta a honestidade, o leonino também sabe que a vida faz muitas coisas mudar. Ele pode preferir manter algumas decisões guardadas, principalmente as que envolvem abrir novas portas ou podem ser influenciadas por outras pessoas.

Capricórnio

O capricorniano quer seguir sempre o caminho da verdade, especialmente em seus relacionamentos. No entanto, esse signo pode se ver indeciso e prefere guardar sentimentos ou desejos até ter uma visão clara do caminho que irá seguir. Isso faz com que ele se envolva primeiro com sua própria verdade, para depois ser honesto com os outros.

Sagitário

Por mais que seja aventureiro por natureza, o sagitariano carrega uma honestidade guiada por sua impulsividade e naturalidade. No entanto, em assuntos do coração, esse signo pode abrir exceções sobre falar a verdade, principalmente ao sentir que sua liberdade ou a realização de um desejo importante está em risco.

