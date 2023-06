ChatGPT, a Inteligência Artificial desenvolvida pela OpenAI, tornou-se um centro de consulta universal, uma espécie de oráculo que dita modas e ajuda a fazer previsões baseados em conhecimento disponível nas redes

Lembre-se de como o ChatGPT funciona: ao acessar o portal, você faz uma ou mais perguntas e o programa da OpenAI responde. É assim que a Inteligência Artificial gerativa, neste caso, de texto, funciona.

O portal especializado Ser Padres consultou o ChatGPT para saber qual são os nomes mais feios que existem. Consegue adivinhar qual foi a resposta do chatbot de Inteligência Artificial?

Chat GPT Foto: Publimetro

A primeira reação da IA foi ‘politicamente correta’: “Não é adequado nem justo etiquetar um nome como ‘o mais feio do mundo’; é importante respeitar a diversidade e as escolhas pessoais quando se trata de nomes”, disse.

No entanto, o portal perguntou, agora de outra forma: "Os nomes menos bonitos do mundo". Nesta ocasião, o ChatGPT não se conteve ao responder.

Os nomes mais feios que existem (ou os menos bonitos)

De acordo com o ChatGPT, os nomes "menos bonitos" que existem são Gertrudes (para menina) e Rufino (para menino).

Gertrudis nasce do alemão Gertrud, que significa “lança fiel”.

Enquanto Rufino vem do latim Rufus, que significa vermelho ou ruivo.

Ambos nomes ainda persistem até os dias de hoje no santoral cristão: Santa Gertrudes, cujo feriado é celebrado em 17 de março, era uma monja beneditina alemã do século XIV; enquanto São Rufino foi um bispo e mártir italiano do século III.

ChatGPT lançou outros nomes pouco atraentes, por assim dizer. Eles são:

Filomena.

Eustáquio

Brunilda.

Filemão.

Epifânio

Casimiro.

Petronila.

Prudêncio

Como bem aponta o portal Ser Pais, "concordamos com o ChatGPT, assim como não podemos definir os nomes mais bonitos do mundo baseados na nossa simples opinião, também não podemos definir quais são os mais feios, pois isso seria subjetivo".

E para você, quais são os nomes mais feios (ou menos bonitos) do mundo?