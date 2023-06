Top 5: Os melhores perfumes masculinos da Eudora para você conhecer

A Eudora é uma empresa do Grupo Boticário, uma das marcas de perfumes nacionais mais conhecidas do país.

Ela possui diversas fragrâncias bem famosas, principalmente entre as mulheres, mas se engana quem acha que a marca não investe em aromas masculinos.

Para desmistificar esse pensamento, confira a lista a seguir elaborada pelo youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, com os 5 melhores perfumes Eudora masculinos.

Impression In Black

Um perfume mais formal, ideal para ser utilizado com uma roupa social, por exemplo. Seu destaque está na nota de couro, que deixa a fragrância bem masculina, segundo Moises. Fixa em torno de oito horas e deve ser utilizado em temperaturas mais frescas.

As notas de topo são Pimenta jamaicana, Pimenta Preta, Artemísia, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Bálsamo de Abeto, Camurça, Noz-moscada, Ameixa, Gerânio e Coentro. As notas de fundo são Incenso, Cedro, Tabaco, Cashmeran, Ládano, Almíscar, Baunilha, Patchouli e Maltol.

Impression

Se você prefere um perfume mais agradável e menos chamativo, a versão tradicional é a mais indicada. Não deixa de ser amadeirado, porém se encaixa bem no uso diário por ser mais confortável.

LEIA TAMBÉM: Perfumes PERFEITOS para usar ao ar livre

Notas de topo são Pimenta Branca e Bergamota. As de coração Cardamomo e Canela e as notas de fundo Bálsamo Egípcio, Couro, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Volpe DNA

Este perfume chegou ao público masculino em 2022, dois anos após fazer sucesso na versão feminina. Não é tão comentado entre os especialistas, mas chama a atenção pelo acorde amadeirado cremoso e adocicado. É considerado um perfume jovem e moderno. Pode ser utilizado no dia-a-dia pois é fácil de agradar.

As notas de topo são Mandarina, Cardamomo, Pimenta Preta e Gengibre. As notas de coração são Íris, Lavanda, Cipreste e Açafrão e as notas de fundo são Bálsamo do Peru, Patchouli, Baunilha, Vetiver, Couro e Âmbar.

Club 6 Voyage

Um perfume muito potente, perfeito para chamar a atenção na balada. Com um aroma extremamente doce, traz no destaque nota de caramelo e café, o que pode se tornar enjoativo para alguns homens.

Seu uso é exclusivo para as noites mais frias, pois fora desse clima pode ser desagradável.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Club 6 Exclusive

Outro da família Club 6 que também é um perfume adocicado, porém mais elegante, perfeito para eventos noturnos mais formais.

As notas de topo são Calda, Abacaxi, Maçã, Pimenta Preta, Toranja e Sálvia. As notas de coração são Canela, Flor de Laranjeira, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Caramelo, Whiskey, Âmbar, Cumarina, Cedro, Patchouli, Ládano, Vetiver e Diamante Negro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes perfeitos para APIMENTAR o seu Dia dos Namorados

⋅ Top 5 perfumes florais e românticos de O Boticário

⋅ 5 perfumes femininos nacionais com cheiro de LIMPEZA e BANHO TOMADO