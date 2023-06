Inteligência Artificial revela como os cães devem se parecer no futuro

Os cães irão modificar alguns de seus traços físicos para se adaptarem e sobreviverem ao passar do tempo, de acordo com previsão feita por Inteligência Artificial. Essa característica é mostrada nas imagens criadas pela IA, que retratam como seriam essas mudanças no corpo desses peludinhos até o ano de 2100.

De pelagem grossa, orelhas longas, focinho pequeno e cada vez mais parecidos com raposas, é assim que a IA descreve os cães do futuro. Esta mudança nas características faciais e corporais se deve à evolução das espécies devido às condições climáticas, à poluição, à reprodução dos animais, entre outros.

Pelagem dos cães no futuro, segundo a IA

Embora cada raça possua características diferentes, é possível que o pelo grosso seja um traço comum em quase todos os cães devido à capa necessária para protegê-los da radiação térmica e do calor. O pelo também deve ser mais arrepiado devido aos altos índices de umidade.

Além disso, o pelo de tons claros ajudará a regular o calor, pois reflete a luz, de modo que a temperatura dos seus corpos se mantenha estável.

Pata dos cães no futuro, segundo a IA

Outra parte do corpo que sofreria uma mudança são as patas, que ficariam mais longas, finas e peludas. Esta última característica protegeria as almofadas do cão das altas temperaturas do solo.

Orelha dos cães, segundo a Inteligência Artificial

Quanto às orelhas , as imagens de Midjourney e Gencraft revelam que seriam longas e pontiagudas . Esta estrutura também ajudaria os cães a regularem a sua temperatura corporal.

Além disso, devido às altas temperaturas, estes pequenos animais poderiam desenvolver muitas infecções de ouvido.

Nariz dos cães, segundo a Inteligência Artificial

De acordo com a Inteligência Artificial, a saúde dos cães pode se complicar no futuro, pois o nariz deles seria mais pequeno e seco. Isso é causado pelo aquecimento global e pela radiação solar. Além disso, os cães teriam um focinho menor.

Para muitos, a evolução é algo do passado, mas a verdade é que animais e seres humanos ainda estão nesse processo.