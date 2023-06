Como cada signo do zodíaco pode passar o “Dia dos Namorados”

O “Dia dos Namorados” chegou e cada signo do zodíaco lidará com energias predominantes que podem determinar como essa data será.

Confira a seguir:

Áries

Se você escolher se comunicar com as melhores palavras e nutrir a tranquilidade, o resultado será positivo e desentendimentos no amor são esquivados.

Touro

É melhor colocar alguns limites e não se envolver em dinâmicas tóxicas para passar um melhor dia ao lado de quem ama ou simplesmente ao buscar novas companhias.

Gêmeos

Hora de cultivar o bom humor e saber que está sendo observado, mas não tem anda a temer; encare expressando-se como deseja e sem se deixar intimidar.

Câncer

Se sente que ainda falta algo em sua vida, saiba que sempre existe a forma de seguir em frente e alcançar. Nutra-se de ternura e não só de carência.

Leão

Momento de questionamento e liberdade ótimo para entender o que precisa e ir atrás. Não fique mais preso e melhore as coisas.

Virgem

A vida vai tomando uma nova forma e é hora de ser descontraído para não perder a graça e o charme. Veja a mudança com amor e não perda a paciência.

Libra

Muita energia e vontade de colocar a cara no mundo. Aproveite essa fase para se “desamarrar” e viver a verdade de coração aberto.

Escorpião

Cuidado com as tensões e tente fazer coisas que gosta para aumentar a fluidez do momento. O que é melhor para você será revelado no final, sem pressa.

Sagitário

Momento de descontração e uma ansiedade juvenil que pode ser bela, mas também preocupante para alguns parceiros. É hora de ficar em harmonia e equilíbrio, evitando disputas.

Capricórnio

Tente esclarecer o que sente e o que acontece ao redor com atenção, mas sem pressão. Pergunte sem medo e assuma a comunicação com tranquilidade.

Aquário

Não tenha medo das emoções e concentre-se em como expressá-las ou compreendê-las. Os sentimentos estão mais intensos agora, mas respostas também chegam.

Peixes

Os sentimentos e as memórias tomam conta; quando é positivo está tudo bem, mas o contrário pede atenção. Não deixe nada pesar e conduza sua vida com calma, leveza e libertação para viver o novo.

