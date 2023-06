Agitação extraterrestre nas redes sociais: supostas imagens de ET em quintal de casa em Las Vegas são reveladas

Há uma semana começou a circular nas redes sociais a notícia de faíscas de luz no céu de algumas cidades dos Estados Unidos, como Nevada, Califórnia e Utah. Esses alertas alcançaram o seu ponto mais alto, quando a polícia recebeu uma ligação para denunciar que eles viram alienígenas em uma casa de Las Vegas.

A noite de 30 de abril, o número de emergência 911 recebeu vários relatos de estranhos flashes no céu.

Mas houve uma chamada que deixou os atendentes do serviço 911 preocupados: um homem disse que ele e sua família observaram um objeto caindo do céu e, em seguida, viram duas silhuetas “não humanas” se movendo no quintal de sua casa.

Segundo o proprietário da casa, as criaturas mediam mais de dois metros: “Eles têm olhos grandes, estão nos olhando e ainda estão lá”, disse para o atendente do serviço de emergência.

“Eles parecem extraterrestres. Eles têm olhos grandes. Não consigo explicar. Eles têm boca grande. Eles têm olhos brilhantes e não são humanos, são 100 por cento não humanos”, disse o homem assustado.

Verdade ou engano?

Agora nas redes sociais começaram a circular as supostas imagens destas criaturas, captadas com uma câmara de segurança.

No entanto, muitos não acreditam nesse registro. Eles afirmam que as datas não coincidem e que é óbvio que foi montado.

“Eu adoro que todo mundo tem câmeras HD com muitos megapixels em seus celulares, mas quando se trata de OVNIs, ladrões e extraterrestres, as imagens são capturadas com tecnologia dos anos 80″, disse um usuário, que também recebeu respostas de pessoas mais confiantes: “Você percebe que é uma câmera de segurança, certo? E com visão noturna”.