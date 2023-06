Perfumes PERFEITOS para usar ao ar livre

O clima não está tão quente em determinadas regiões do Brasil, contudo, isso não impede que muitas pessoas busquem passeios ao ar livre, principalmente em dias que um ‘solzinho’ tímido aparece para dar um oi.

E além de separar uma roupa confortável e uma comidinha leve para esse tipo de passeio, que tal escolher a fragrância perfeita para combinar com esse tipo de ambiente?

Um passeio ao ar livre pede um aroma leve, envolto por rosas e que seja agradável para quem está próximo. Se você curte esse tipo de perfume e deseja descobrir as melhores opções, confira a lista a seguir, indicadas pela youtuber ‘Katynha Santos’.

Egeo Vanilla Vibe - O Boticário

Essa é uma fragrância compartilhável adocicada, que funciona muito em passeios noturnos ou diurnos. É mais indicados para dias que a temperatura não está muito alta, pois pode se tornar enjoativo.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. As notas de coração são Coco, Lírio-do-Vale, Pétalas de Rosa e Cyclamen e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.

Chardonnay - Mahogany

Também compartilhável, é um perfume não muito comentado, mas perfeito para um passeio no parque devido as notas frutados e florais. O aroma lembra o importado Olympéa, porém mais suavizado.

LEIA TAMBÉM: Perfumes perfeitos para APIMENTAR o seu Dia dos Namorados

As notas de topo são Bergamota e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Ylang Ylang e Pau-Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Bálsamo-de-Tolu e Cedro.

Ekos Frescor De Castanha - Natura

Uma das linhas nacionais mais indicadas para esse tipo de passeio é a Natura Ekos. A versão ‘Frescor De Castanha’ pode ser uma boa escolha para quem busca, além de um aroma para momentos de descontração, um fragrância para o dia-a-dia.

As notas de topo são Lavanda, Laranja, Limão, Mandarina, Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Castanha-do-Pará, Musgo de Carvalho, Sândalo e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Top 5 perfumes florais e românticos de O Boticário

⋅ 5 perfumes femininos nacionais com cheiro de LIMPEZA e BANHO TOMADO

⋅ Perfumes masculinos QUE SERVEM PARA TODOS OS MOMENTOS