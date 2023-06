Os 3 signos que resolvem problemas antes do “Dia dos Namorados”

Na próxima segunda-feira, 12 de junho de 2023, celebramos o “Dia dos Namorados” e alguns signos do zodíaco podem resolver problemas importantes da vida amorosa.

Confira quais são:

Leão

Você e as outras pessoas, especialmente um companheiro, podem criar uma intimidade profunda nas próximas duas semanas a partir de agora. Seus pensamentos e ideias podem transformar sua vida para melhor e criar laços mais fortes com as pessoas de quem você mais gosta. Prepare-se para resolver de vez alguns conflitos

Sagitário

Muitos pensamentos mudam agora e a prioridade já não é mais “eu”, ela muda para “nós”, porque você pensará com o coração e mente no bem de outra pessoa também Este é um ótimo momento para firmar parcerias, resolver conflitos e até reconhecer quem são os verdadeiros aliados.

Peixes

Hora de curar e sanar internamente e os problemas externos também. É uma missão resolver algumas questões agora que afetavam sua vida no lar e no amor. A energia mental e as habilidades de resolução de problemas para encontrar soluções criativas estão em alta. Lembre-se de cuidar de si mesmo ao mesmo tempo.

