Perfumes perfeitos para APIMENTAR o seu Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma data muito esperada pelos casais. Alguns costumam curtir indo ao cinema ou em um restaurante, já outro aproveitam para fazer algum programa mais íntimo, como jantar em casa à luz de velas e assistir um filminho no sofá de casa.

Independentemente da ocasião, uma boca dica para seduzir seu namorado neste dia é utilizar um perfume quente e que cause elogios.

Confira a seguir os 5 perfumes mais indicados segundo a youtuber ‘Letícia Maci’.

Emporio Armani Because It’s You - Giorgio Armani

As notas de topo são Framboesa, Limão e Néroli. A nota de coração é Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Madeira de Âmbar.

Poison Girl - Dior

As notas de topo são Laranja Amarga e Limão. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa de Grasse e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Fava Tonka, Bálsamo-de-Tolu, Sândalo, Cashmeran e Heliotrópio.

LEIA TAMBÉM: Perfumes ideais para dar de presente para o seu namorado

212 VIP Rosé Red - Carolina Herrera

As notas de topo são Licor, Tomate e Framboesa. As notas de coração são Tiramisù, Especiarias e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Patchouli, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Olympéa Intense - Paco Rabanne

O perfume é composto por notas de Baunilha, Âmbar, Âmbar Branco, Âmbar Cinzento, Sal, Flor de Laranjeira, Flor de Toranja, Pimenta Branca e Cedro.

Essencial Oud - Natura

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Âmbar Cinzento, Cashmeran, Almíscar, Patchouli e Ambroxan.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes masculinos nacionais MAIS ELOGIADOS atualmente

⋅ Os melhores perfumes masculinos nacionais para você dar de presente

⋅ Perfumes que você deve PENSAR BEM antes de comprar!