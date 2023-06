Apenas inteligentes com habilidade de detetive podem encontrar o cachorro camuflado em menos de 8 segundos (Reprodução/TikTok (@joyko70))

Testes de percepção com itens camuflados costumam brincar com a ótica de quem o realiza. Em muitos dos casos, a resposta é mais óbvia do que parece. Neste caso, de fato, o desafio é um tanto complicado. Apenas pessoas inteligentes e aspirantes a detetive conseguem localizar o cachorro escondido pela imagem.

O desafio foi trazido ao TikTok, por meio da internauta Alexa (@joyko70), induzindo seus seguidores à procura do elemento camuflado. No vídeo, a influenciadora estabeleceu um prazo de oito segundos a partir do momento em que a busca se inicia.

Vamos ao desafio? Confira:

Apenas inteligentes com habilidade de detetive podem encontrar o cachorro camuflado em menos de 8 segundos (Reprodução/TikTok (joyko70))

Se você acredita não possuir um olhar analítico, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo.

Vale lembrar que você tem apenas oito segundos para encontrar o cãozinho camuflado na imagem. Apenas pessoas habilidosas são capazes.

Confira seu desempenho

Se concluiu a busca pelo cãozinho camuflado sem consultar o resultado, tiramos o chapéu! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Apenas inteligentes com habilidade de detetive podem encontrar o cachorro camuflado em menos de 8 segundos (Reprodução/TikTok (@joyko70))

Resultado: Você percebeu que o rostinho do cãozinho está bem na parte inferior da figura, encarando a câmera? Pois é, olhe bem para seu rostinho. Achou que estava difícil? Fácil? Temos mais testes para você!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

