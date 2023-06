A dieta do futuro: Perguntamos ao ChatGPT como será a comida em 30 anos e a resposta da Inteligência Artificial foi algo inquietante.

Acabaram-se as hambúrgueres e as batatas fritas? Já não há mais pizzas e frango frito? A Inteligência Artificial analisou nossos dados, nos quais percebeu como vai mudando a dieta dos humanos nos últimos tempos. Baseando-se nessa informação, o ChatGPT faz uma previsão dos alimentos que predominarão na nossa raça dentro de cerca de 30 anos.

A comida sintética começa a ganhar terreno na indústria alimentícia. Organismos fabricados por uma máquina produzem como resultado final uma peça de frango, que na realidade não vem de uma ave de granja.

O mesmo acontece com a carne. Iniciativas em prol dos vegetarianos, reúnem uma certa quantidade de elementos que vêm dos vegetais para fabricar os nutrientes de uma carne bovina, com todo o seu sabor, sem a necessidade de matar um boi.

As respostas do ChatGPT com relação à comida de 2050 tendem a se concentrar na otimização de dietas personalizadas, que se concentrarão no que o corpo de cada indivíduo precisa. Vamos ver o que diz a Inteligência Artificial da Open Ai.

Ingerir alimentos frescos evita problemas renais

Maior ênfase na sustentabilidade: à medida que a consciência sobre o impacto ambiental da produção de alimentos aumenta, é provável que as dietas em 2050 se inclinem para opções mais sustentáveis. Isso pode incluir um maior consumo de alimentos de origem vegetal, redução do consumo de carne e um foco na produção de alimentos com menor pegada ambiental. Alimentos alternativos: É possível que vejamos uma maior adoção de alimentos alternativos, como proteínas vegetais, produtos de origem vegetal que imitam a carne, insetos comestíveis e proteínas cultivadas em laboratório. Estas alternativas poderiam proporcionar fontes de proteínas mais sustentáveis e éticas. Personalização maior: Com o avanço da tecnologia e a pesquisa no campo da nutrição, é possível que as dietas do futuro sejam mais personalizadas de acordo com as necessidades individuais. A genética, a microbiota intestinal e outros fatores podem influenciar a forma como as dietas são projetadas para otimizar a saúde e o bem-estar de cada pessoa. Maior uso da tecnologia: A tecnologia poderia desempenhar um papel importante nas dietas do futuro. Poderíamos ver avanços no desenvolvimento de dispositivos e aplicações que monitoram a ingestão de alimentos, fornecem recomendações personalizadas e ajudam as pessoas a tomar decisões mais saudáveis. Focar na saúde e bem-estar: À medida que a consciência aumenta sobre a importância de uma alimentação saudável, é provável que as dietas do futuro se concentrem mais no bem-estar geral. Poderá haver maior atenção na qualidade dos alimentos, equilíbrio nutricional e prevenção de doenças através da alimentação.

