Top 5 perfumes florais e românticos de O Boticário

O Dia dos Namorados está bem próximo e muitos casais vão aproveitar a data para fazer alguma atividade romântica.

Seja algo mais casual, como um jantar em um restaurante ou um cinema, ou algo mais caseiro, a data será muito melhor aproveitada se os dois estiverem perfumados, não é mesmo?

E se você está buscando a fragrância ideal, a seguir você confere 5 perfumes de O Boticário românticos e com aroma floral. A lista foi elaborada pela youtuber ‘Alice Yan’.

Glamour Love Me

As notas de topo são Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Íris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Floratta L’Amore

As notas de topo são: Bergamota, Mandarina, Pera, Maçã, Néroli, Damasco e Frutas Vermelhas. As notas de coração são: Limoncello, Flor de Laranjeira, Jasmim Sambac, Gardênia, Lírio e Magnólia. As notas de fundo são: Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Floratta Love Flower

As notas de topo são Pêssego, Cassis, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalho. As notas de coração são Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica e as notas de fundo são Almíscar Branco, Patchouli, Cashmeran, Sândalo e Cedro.

Cecita Blossom

As notas de topo são Folhas Verdes, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Narciso, Lírio-do-Vale, Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo, Vetiver e Baunilha.

Anni Sweety

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Nectarina e Romã. As notas de coração são Rosa, Magnólia e Vitória Régia e as notas de fundo são Cana-de-Açúcar, Baunilha, Almíscar e Sândalo.

