Relacionamento: 9 comportamentos que podem DANIFICAR sua relação com o parceiro

Há certos estágios nos relacionamentos que a atenção precisa ser dobrada. Embora o envolvimento entre pessoas que se amam seja algo positivo, haja vista a escolha das partes envolvidas, nem tudo é um mar de rosas. Com a rotina, alguns comportamentos que deveriam ser evitados acabam sendo praticados e aceitos, entrando em um modo automático.

“Estes comportamentos lentamente erosivos são muitas vezes tão sutis que era muito fácil não prestar atenção ao quão ruins as coisas estavam ficando entre eles. Se ao menos eles pudessem ter visto e parado, os comportamentos que estavam a corroer o centro do seu amor, poderiam ter mudado o que estavam a fazer antes que as coisas saíssem do controle”, explica a psicóloga clínica Randi Gunther ao Psychology Today.

Entretanto, é preciso ter ciência de que diversos comportamentos normalizados, que na verdade são tóxicos, acabam danificando seu compromisso amoroso. Embora as partes envolvidas de uma relação precisem saber lidar com as diferenças uns dos outros, é importante ter em mente que a dinâmica deve ser leve e prazerosa.

A consideração, o respeito, o afeto e a responsabilidade afetiva são fatores que devem vir no combo de um relacionamento saudável. Caso você se identifique dentro do contexto danoso, reavalie sua situação em conjunto com o parceiro e procure solucioná-la.

Extraído da mesma fonte, abaixo estão alguns dos piores comportamentos para se ter cuidado. Procure substituir seus comportamentos e se depare com retornos positivos.

9 comportamentos que podem DANIFICAR sua relação com o parceiro