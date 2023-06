Moda: 5 tipos de jeans para usar com botas de cowboy

Reprodução As botas western são as queridinhas das estações mais frias (Pexels/Angelica Reyn)

O estilo western se tornou uma das principais tendências dos últimos tempo. Além da bota, as pessoas estão amando vestir com camisa de jeans e cintos com fivela. Esses acessórios podem dar a qualquer aparência um “toque” western sem esforçar muito.

E se você também se tornou fã da tendência, confira cinco tipos de jeans que melhor combinam com botas de cowboy..

5 tipos de jeans todos usavam com botas de cowboy

Jeans slim fit

A tendência do jeans skinny está voltando com tudo, mas se você não acha que vai se adaptar com eles totalmente tão rápido, outra opção é o jeans slim fit, que é mais fininho na perna. Essa peça fica ótima com a bota cowboy, tanto escondendo-a, como usando por cima da caixa.

Macacão

O macacão é uma peça casual e descontraída, portanto combiná-los com botas de cowboy acabam dando um toque a mais no look, estilizando o visual por completo.

Saia maxi-jeans

Quando se trata de tendências de jeans, as saias maxi e midi estão simplesmente assumindo o controle, então, naturalmente, devo mencionar essa tendência a seguir. Se você é realmente dedicado a mostrar seu amor por botas de cowboy, recomendamos essa combinação.

Wide-leg jeans

O estilo de jeans favorito de todas as pessoas da moda agora é jeans de perna larga. Se você não está pronta para se comprometer com botas de cowboy assumindo seu guarda-roupa, mas quer deixar as pessoas espiarem, essa tendência é para você.

Mini saia jeans

Nada melhor do que usar uma saia jeans mini quando está um solzinho lá fora. As botas de cowboy definitivamente combinam bem com esse estilo e, apesar das temperaturas mais frias, é uma ótima combinação e pode ser usada até mesmo com uma meia calça.

