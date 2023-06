Inteligência Artificial: O criador de Black Mirror tentou escrever um episódio da série usando o ChatGPT e isso aconteceu

Black Mirror é uma das séries antológicas mais populares e amadas pelo público, apresentando cenários que, embora descabidos, cada vez mais parecem possíveis com todos os avanços que a tecnologia (inteligência artificial) está tendo nos últimos anos. Como prova disso, o criador Charlie Brooker tentou escrever um roteiro com o famoso ChatGPT, e o resultado não foi o esperado.

Em entrevista à Empire Magazine, o roteirista explicou seu “experimento” com a nova inteligência artificial que, de fato, está deixando alguns colegas preocupados com o seu potencial para roubar seu trabalho.

"Eu joguei um pouco com o ChatGPT. A primeira coisa que eu fiz foi escrever 'gerar episódio de Black Mirror' e saiu algo que, à primeira vista, parece plausível, mas à segunda vista é uma droga. Porque tudo o que ele faz é procurar todas as sinopses dos episódios de 'Black Mirror' e misturá-las", explicou.

Além disso, ele acrescentou: "Então, se você cavar mais fundo, você pensa: 'Ah, na verdade, não há nenhum pensamento original aqui'. É como [o comediante e imitador] Mike Yarwood, existe uma referência tópica".

No entanto, apesar de, como vários especialistas já mencionaram, o ChatGPT ser incapaz de substituir o talento humano ao escrever ou criar qualquer tipo de arte, o experimento serviu para que Brooker se inspirasse para abordar a sexta temporada de uma outra perspectiva, reformulando assim a série ao invés de seguir com a segurança de alguns temas que já foram abordados em mais de um episódio, como a realidade virtual.

Inteligência Artificial (Pexels)

“Estava ciente de que tinha escrito muitos episódios em que alguém diz ‘Ah, estive dentro de um computador o tempo todo!’ Então pensei: ‘Vou descartar qualquer sentido do que eu acho que é um episódio de Black Mirror.’ Não faz sentido um programa antológico se você não pode quebrar suas próprias regras. Foi simplesmente como uma espécie de agradável copo de água fria na cara”.

O roteirista também esclareceu que esta experiência o levou a mudar muito o roteiro do episódio ‘Beyond the Sea’, estrelado por Aaron Paul e Josh Hartnett. Em algum ponto, o criador começou a brincar com as expectativas e até mesmo com a ambientação da história até perceber que tinha escrito um dos episódios mais distantes de sua própria tradição, algo que o público poderá confirmar quando a sexta temporada for lançada no catálogo da Netflix no próximo dia 15 de junho.