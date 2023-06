Estas são as revelações das cartas do tarot para o futuro de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Estamos entrando no fim de semana e se você quer ficar por dentro do futuro revelado pelas cartas do tarot para o seu signo, basta conferir o conteúdo até o final. As previsões são para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Uma jornada bastante positiva é prevista para a pessoa de Áries quando pensamos no campo profissional. Além disso, as cartas do tarot deixam um conselho: se desconecte no fim de semana e aproveite este ciclo para estar com amigos.

Touro

Assim como indicado para outros signos, este será o ciclo ideal para que esteja com amigos e pessoas que ama, além de ser uma ótima oportunidade para se desconectar.

Por fim, o amor estará em alta e você tanto dará como receberá bastante carinho.

Gêmeos

A comunicação com os demais pode ser um grande problema para a pessoa de Gêmeos nos próximos dias, algo que exigirá muita paciência, pois por mais difíceis que sejam, as coisas devem andar.

Câncer

Tome cuidado ao “florear” as coisas ao compartilhá-las com os demais, porque no fim das contas podem achar que na verdade está mentindo. A verdade direta e sem rodeios é sempre a melhor alternativa.

Além disso, o tarot te recomenda tomar cuidado ao criticar os demais. Viva a sua vida, que o universo se encarrega de colocar cada coisa em seu lugar.

